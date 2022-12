La iglesia “amloísta” se expande. Luego del terrible fracaso que son las “universidades Benito Juárez” el gobierno de la 4T decidió echar mano del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ( Conalep ), una institución educativa creada para preparar a los jóvenes en las carreras técnicas que tanta falta hacen en el país, para convertirla en una institución que servirá para el adoctrinamiento, el culto y la veneración del supremo líder moral.

El adoctrinamiento no es sobre el marxismo, el Che Guevara, el comunismo o el socialismo, no, no se trata de eso, es claramente religioso, como cualquier secta de las que han surgido, la iglesia “maradoniana” que rinde culto a Diego Armando Maradona o la Iglesia la Luz del Mundo de Naasón Joaquín García, aquel al que Martí Batres y otros morenistas apoyaban, al que incluso le prestaron el Palacio de Bellas Artes dos semanas antes de ser detenido en Los Ángeles acusado de más de 25 cargos que incluyen violación, abuso sexual y actos lascivos con menores.

El Yunke y la 4T

El gobierno nombró director del Conalep a Manuel Espino, un representante del conservadurismo de ultraderecha que fue integrante del Yunke, organización paramilitar secreta y de extrema derecha que declaraba su propósito el defender la religión católica, luchar contra las fuerzas de Satanás e instaurar el reino de Cristo en la tierra. Una organización tachada de grupo ultracatólico, anticomunista, antisemita, antiliberal y con rasgos fascistas.

AMLO no debe desconocer el origen de Manuel Espino, el propio personaje reconoció la existencia de este grupo en una entrevista que le realizó El Universal: “Sé que la presencia en esta organización de algunos amigos míos (omite dar nombres), de los que por cierto me siento muy orgulloso, hizo que muchos me pusieran esta etiqueta, sin embargo, no es verdad, no formo parte de El Yunque”.

El flamante director del Conalep es un verdadero mercenario de la política. Inició en el Yunke y en el ala más conservadora del PAN, partido del que fue presidente en la campaña presidencial que ganó Calderón, Némesis de AMLO. Posteriormente, para 2012 se cambió al PRI y apoyó a Enrique Peña Nieto y en 2018 saltó a Morena donde, al parecer encontró tierra fértil para su ultra conservadurismo de derecha.

Impunidad

Con la 4T Espino ha hecho y desecho con total impunidad. En el municipio que gobernó la morenista Patricia Duran Reveles, ocupó un superpuesto desde el que mantenía el control del gobierno, la seguridad y el desarrollo urbano, al final, fue uno de los gobiernos municipales más corruptos que quedó en la peor crisis financiera.

Luego, su amigo, el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, lo nombró director del Servicio de Protección Federal de la secretaría de Seguridad Pública. Durante su paso por la secretaría se le vinculó con integrantes del crimen organizado y lo peor, durante su participación en el Foro Internacional “Seguridad y Justicia por un México mejor” en el Senado, reveló que le había planteado al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la posibilidad de que el Gobierno federal dialogara con organizaciones criminales para pacificar al país.

Adoctrinamiento “amloísta”

El tema no toca solamente al Conalep, también van en contra de la UNAM que el próximo año elegirá nuevo rector, y seguramente ya se “relamen los bigotes” para imponer a un ultraconservador para continuar con el adoctrinamiento, mientras en el Conacyt, les retiran el derecho al voto para solo decidir lo que el señor ordene.

Por ejemplo, en la mañanera de ayer AMLO se aventó todo un rollo de adoctrinamiento y manipulación para descalificar a sus adversarios. Él es “como Jesucristo” porque es el único que ve por lo pobres, así lo dijo: “Y, desde luego, los teólogos por la liberación no interpretan sólo eso, interpretan de que es pobreza material, pobreza, pero que Jesús siempre tuvo preferencia por los pobres y que por eso lo seguían y lo espiaban, y eso está en los evangelios, y lo llamaban alborotador del pueblo, y por eso lo crucificaron. No es invención, está escrito en los evangelios. Entonces, cómo estos conservadores llegan a negarle la posibilidad a una gente humilde de ayudarlo, de que salga adelante, de darle la mano para que se empareje y caminemos todos juntos, y al mismo tiempo se dicen cristianos. Son unos reverendos hipócritas”.

Es el criterio megalómano y conservador.

Twitter: @diaz_manuel