Cómo van Checo Pérez, la Volta, los Oscar y quienes suspiran por el 2024

En Arabia

Sergio Checo Pérez, como todo el mundo sabe, va en primer lugar. Si no cae una bomba en el Gran Premio de Arabia Saudita —ya estalló una por ahí cerca— el piloto mexicano seguramente ganará tal competencia. Es mi pronóstico y mi deseo. Más tarde sabremos.

En Barcelona terminó la Volta a Catalunya con el triunfo de un extraordinario ciclista colombiano, Sergio Higuita, del equipo alemán Bora-Hansgrohe.

No tengo la menor idea acerca de quiénes van a ganar en los Premios Oscar 2022. Si ganase la película Coda, en la que participó Eugenio Derbez, crecería la oposición al Tren Maya, ya que el mencionado actor naturalmente aprovecharía los reflectores para incrementar su activismo contra la segunda obra pública más importante del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 2024 mexicano

Aunque es ya todo un precandidato presidencial de Morena, en el tracking diario de SDPNoticias y la casa encuestadora MetricsMx el papá de Checo Pérez todavía no aparece —sus números son muy bajos— ; tendrá que moverse mucho más don Antonio Pérez Garibay, diputado federal.

En las mediciones de MetricsMx solo destacan, por Morena, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard; por el PRI-PAN-PRD, Ricardo Anaya y Lilly Téllez, y por Movimiento Ciudadano, Luis Donado Colosio Riojas y Enrique Alfaro.

En tal estudio se hace la misma pregunta para los candidatos de Morena, para aquellos de la probable alianza PAN-PRI-PRD y, también, para quienes buscan llegar a la presidencia en el 2024 por parte de MC.

¿Cómo se ven las posibles candidaturas?

Los resultados del tracking diario para este 27 de marzo muestran los siguientes datos:

√ En Morena , los dos alfiles de Palacio Nacional —o del presidente López Obrador, que para el caso es lo mismo—, continúan en cerrada competencia directa. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, tienen mejores estadísticas que el resto de quienes han sido mencionados como aspirantes del partido de izquierda: ella va a la cabeza con 32.1%, mientras que él suma el 27% de las preferencias.

√ En la alianza opositora (en el supuesto de que sí se junten el PRI, el PAN y el PRD), la carrera por ahora ubica solo a dos contendientes: el excandidato presidencial Ricardo Ayala, con 16.7%, y la senadora Lilly Téllez con 13.4%, aunque con su acostumbrada falta de seriedad ella le dijo al periodista Francisco Garfias que “estar como precandidata es una broma”.

√ En el partido de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano , Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, suma un 34.4% de las preferencias, mientras que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aparece con un 10.5%.

El tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX se realiza a través de encuesta telefónica de robot con 1,050 casos semanales, margen de error +/-3.02% y un 95% de nivel de confianza. En cada escenario se muestran solo los punteros.

Rumbo al 2024

En Morena no parece haber nadie con popularidad suficiente como para competir con Sheinbaum y Ebrard —Adán Augusto López, secretario de Gobernación, es el único que podría competirles, ya que goza del aprecio del presidente AMLO, pero él deberá trabajar muchísimo para incrementar el valor de su marca política.

En el PRI-PAN-PRD podrían crecer el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y —si se decidiera a dejar su cargo actual antes de mía mitad del año— el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

En MC no hay quien rete a Colosio Riojas. Lo que no se descarta es que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, rebase en preferencias al de Jalisco, Enrique Alfaro. Otra posible opción del partido de Dante Delgado, el ya casi exmorenista Ricardo Monreal, no tiene buenos números ni en este ni en ningún otro estudio.