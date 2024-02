Los jóvenes nacidos entre 1981 y 1996 se consideran “millennials”; y los nacidos a partir de 1997 son miembros de una nueva generación. Durante estos días de marchas, campañas, turbulencia y polarización políticas en México he reflexionado mucho sobre la manera en que los jóvenes podrían avanzar por el laberinto que los conducirá al éxito. No pueden cambiar el pasado, pero estoy seguro que sí podrán moldear el futuro.

He oído muchas voces de pesimistas que parecerían opiniones muy informadas, pero es claro que no escuchan. La verdad es que ese tipo de visiones no llegan muy lejos. Siempre he creído que los optimistas son los que construyen el futuro. El camino sinuoso de los optimistas es mucho más rápido que el camino recto de los pesimistas.

Los millennials, retratados como jóvenes que defienden obstinadamente sus derechos y están obsesionados con la tecnología, han entrado en un mundo complejo muy diferente al de sus padres. Hiperconectados en el “multitasking”, saben que los rápidos avances de la inteligencia artificial, la incertidumbre económica y las normas sociales cambiantes hacen que su camino hacia el éxito requiera un conjunto único de herramientas y perspectivas.

Si bien no existe una receta única para todos, he tratado de imaginar algunos consejos para los millennials que navegan por el laberinto mexicano de 2024. No estoy tratando de inventar el hilo negro. Sólo intento organizar las ideas que he vivido, leído y escuchado durante mucho tiempo:

1.- Define tu éxito

Abandona los asfixiantes puntos de referencia y las presiones sociales. El éxito no se mide por los puestos de trabajo, el tamaño de tu oficina, tu auto ni tus posesiones materiales. Define qué significa para ti la realización personal y la felicidad. ¿Estás generando un impacto positivo, persiguiendo una pasión o logrando tu seguridad financiera? Esta claridad guiará tus decisiones y evitará que persigas el sueño de otra persona. Escribe una declaración de misión para ti mismo. Será tu brújula.

2.- Encuentra tu pasión y tu propósito

Identifica tus pasiones y alínealas con tus objetivos. Eso puede llevarte a una vida más plena y con un claro propósito. Tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente te importa y busca actividades y trayectorias profesionales que resuenen con tus valores e intereses. Cuando te apasiona lo que haces, estarás más motivado, creativo y resiliente ante los desafíos. Cuando no sabes a dónde irás, cualquier camino te puede servir.

3.- Adopta un compromiso con el aprendizaje permanente

La carrera profesional lineal es cosa del pasado. El conocimiento –no los títulos– será tu moneda de cambio. Cultiva una mentalidad de crecimiento, curiosidad y conviértete en un aprendiz voraz. Adquiere nuevas habilidades a través de cursos en línea, talleres o redes informales. La capacidad de adaptarse y reinventarse es clave para seguir siendo relevante en un mundo en constante evolución. Aunque podrías terminar en una carrera completamente diferente, tu actitud, las habilidades que adquieras y las personas que conozcas te abrirán las puertas.

4.- Construye tu propia tribu

Olvídate de que podrías ser un lobo solitario. El éxito se nutre de la colaboración y las conexiones. Invierte en la construcción de una red sólida de colegas y colaboradores. Busca perspectivas diversas, ofrece apoyo y aprovecha la experiencia colectiva de tu red para abrir puertas y amplificar tu impacto. Fomenta relaciones significativas. Cultiva las relaciones con amigos, familiares y mentores que te apoyen e inspiren. Rodéate de influencias positivas.

5.- Maneja la prisa con inteligencia

Está bien que estés inmerso en el ajetreo cotidiano, pero el esfuerzo ciego sin estrategia conduce al agotamiento. Concéntrate en el trabajo inteligente, no sólo en largas jornadas. Comprende tus fortalezas y debilidades, delega tareas y automatiza procesos redundantes. Prioriza la eficiencia y el impacto sobre la simple angustia.

6.- Conviértete en un agente de cambio

No seas un espectador más. Heredaste un mundo con desafíos complejos. Utiliza tu voz, aboga por el cambio e involúcrate en las causas que te interesan. Ya sea sostenibilidad ambiental, justicia social o ética tecnológica, conviértete en líder de la generación que dejará una huella positiva.

7.-Cultiva una mentalidad de crecimiento

Las habilidades y la inteligencia se pueden desarrollar mediante dedicación y trabajo duro. Acepta los desafíos, persiste frente a los obstáculos y ve el esfuerzo como el camino hacia la maestría. Al cultivar una mentalidad de crecimiento, serás más resiliente, adaptable y abierto a nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento.

8.- Domina tus finanzas

La educación financiera es crucial. Comprende la elaboración de presupuestos, inversiones y gestión responsable de la deuda. Busca orientación profesional si es necesario. La seguridad financiera es la base para perseguir tus sueños sin estrés. La estabilidad financiera es la piedra angular del éxito. Desarrolla buenos hábitos financieros desde el principio. Vive dentro de tus posibilidades, ahorra para el futuro y evita deudas innecesarias.

9.- Encuentra un mentor

Todos necesitamos consejos, pero a veces no sabemos dónde buscarlos ni en quién confiar. Encuentra un mentor con verdadera sabiduría, en quien puedas confiar y que esté realmente interesado en ti y en tu carrera. Escúchalo, obsérvalo, aprende de sus éxitos y errores.

10.- Conoce lo que vales

Eres responsable de tu propia carrera. Toma el control. Asegúrate de que tu empleador sabe del valor que ofreces. Nunca trabajes para alguien que no aprecie tu valor, tu actitud y tus habilidades. No te quedes en un ambiente de trabajo tóxico esperando que las cosas mejoren. Nunca permitas que otros se lleven el crédito por tu trabajo.

11.- Aprovecha la oportunidad de viajar

Viaja mientras eres joven. Conoce los pensamientos y motivaciones de otras culturas. Aprende en cada lugar. Ten la mente abierta. Abandona los estereotipos. Abraza el poder del aprendizaje y del desaprendizaje. Desarrolla tu capacidad de adaptación en una organización compleja.

12.- Ama lo que haces

La pasión y el equilibrio te permiten amar lo que haces. Disfruta apasionadamente haciendo algo en lo que seas bueno y brinde oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento continuos. Encuentra esa carrera que te haga “querer” levantarte por la mañana, en lugar de “tener” que levantarte. Prepárate para aceptar un trabajo que te guste, aunque te paguen menos, en lugar de sufrir con un trabajo que odias, aunque te paguen más. Cuando te apasiona tu trabajo, estás entusiasmado, trabajas más horas y terminas logrando mucho más.

13.- Sé siempre humilde y amable

Trata a las personas con respeto. No los insultes con tu inteligencia. Debes ser altruista. Tu éxito dependerá siempre de tus interacciones con los demás. Por eso debes dar crédito a quien lo merece. La integridad lo es todo. Sé humilde, paciente y esfuérzate por terminar los desafíos que tus emociones no te dejan. Saluda siempre. No pierdes nada con decir “buenos días”.

14.- Escucha

Hay muchas personas ruidosas pero vacías. Es más valioso comprender a toda la variedad de personalidades con los que toparás en tu vida. Aprende a obtener lo mejor de todos. A veces debes estar callado y saber escuchar. No dejes que el ruido ahogue a quienes saben más. En muchas ocasiones no escuchamos para entender sino para responder.

15.- Piensa a largo plazo y con paciencia

No permitas que tu perspectiva se vuelva miope. Tienes que ver más allá de la crisis o la urgencia de hoy. Debes ser paciente. Siempre hay tiempo para madurar y crecer. La decisión que tomas hoy te debe permitir tomar decisiones mañana. No te angusties de más por el futuro. Mantén la emoción, incluso en los tiempos difíciles o inciertos. Cada puesto y cada proyecto es un paso que te permitirá llegar hacia donde quieres estar. El crecimiento llegará con el tiempo si trabajas duro. Disfruta el momento, pero nunca pierdas de vista a donde quieres llegar.

16.- Sé auténtico, el mundo necesita tu brillo único. Aprende a decir no

Sal de tu zona de confort, silencia al crítico interior y deja rugir tu voz auténtica. Acepta tus peculiaridades, deshazte de los filtros y muestra al mundo tus verdaderos colores. Sé tú mismo sin pedir disculpas. El mundo está esperando tu perspectiva única. Di “no” más a menudo. No tienes que aceptar todo lo que te exigen. Decirte a ti mismo “no” te ayuda a reconocer la importancia en otras áreas de tu vida. Vive dentro de tus posibilidades y ahorra más de lo que crees que deberías.

17.- Descubre un pasatiempo

Establece siempre objetivos profesionales para tener algo que alcanzar, pero establece y alcanza también objetivos personales que no estén relacionados con tu trabajo. Es posible que te sorprenda cómo esto realmente mejora tu energía profesional.

18.- Confía en tu instinto, intuición y conocimiento

Confía siempre en tu instinto. La intuición te mantendrá seguro y te ayudará a tener éxito en todo. Quizás no sepas por qué tienes esa “corazonada”; síguela de todos modos. Cree en ti mismo, en tus conocimientos y en tus capacidades. Sé humilde y confiado, pero nunca arrogante.

19.- Piensa en tu carrera como una serie de experiencias

La forma más optimista e inteligente de ver tu carrera no es cuánto tiempo permaneces con un empleador o si te concentras en lo que te especializaste en la universidad. La idea es que debes ser un aprendiz permanente si quieres generar un impacto, tener éxito y sentirte realizado. Las experiencias que tienes amplían tu visión del mundo, te brindan nuevas perspectivas y te convierten en una persona más interesante.

20.- Asume riesgos desde el principio

Desde el primer día, tienes que aprender todo lo posible y empezar a dominar tu trabajo para poder destacar en los proyectos más importantes, más rápido y demostrar tu valía. Cuanto más pronto generes un impacto en una empresa, más atención y apoyo recibirás. No correr riesgos es el mayor riesgo.

21.- Piensa en un proyecto paralelo

Cuanto más haces, más descubres lo que te gusta y lo que no. Una vez que lo comprendes, puedes enfocarte en lo que realmente quieres. Crea tu presencia en línea, mantenla y hazla crecer. Siempre debes tener un proyecto paralelo en marcha. Diversifícate. Aprende a hablar en público. No puedes depender de nada ni de nadie. Tienes que estar a cargo de tu carrera y de tu propia vida. Puedes ser despedido en cualquier momento. Prepárate siempre para lo peor y concéntrate en tus sueños.

22.- Tu salud es primero

El éxito sin bienestar es vacío. Prioriza tu salud física y mental. Crea hábitos saludables, controla el estrés y busca apoyo cuando sea necesario. Cuida el sueño, la nutrición y el manejo del estrés para asegurarte de tener energía. Una persona sana es una persona más productiva y exitosa.

23.- Acepta el fracaso

El fracaso no es lo opuesto al éxito; es parte de tu viaje por la vida. Aprende de tus errores, adapta tus estrategias y recupérate de las caídas convirtiéndote en más fuerte. La resiliencia es clave para superar los inevitables reveses que la vida te presenta. En lugar de ver los fracasos como obstáculos, considéralos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje.

24.- Encuentra tu equilibrio

La vida es un acto de malabarismo. Encuentra la forma de equilibrar tus aspiraciones profesionales, tus relaciones personales y tu cuidado personal. No tengas miedo de establecer límites y decir no cuando sea necesario. Una vida plena no se trata sólo de logros profesionales. Aprende de tus errores. Mantén las cosas simples, escucha con tu corazón y siempre construye confianza, respeto y buenos modales. Cuenta buenas historias con datos y con alma. No te preocupes por lo que los demás piensen de ti. Ama y valora a tus padres, invierte algo de tu tiempo en ellos. Escucha también con los ojos.

25.- Disfruta la jornada

El camino hacia el éxito rara vez es lineal. Celebra las pequeñas victorias, saborea las experiencias de aprendizaje y tu progreso a lo largo del camino. El viaje en sí puede ser tan gratificante como el destino. Forja una vida significativa y plena. Lograr el éxito requiere algo más que talento y ambición; exige enfoque, disciplina, aprendizaje continuo, resiliencia y una sólida red de apoyo. El éxito no es un destino sino un viaje, y si te mantienes fiel a tus valores y objetivos, podrás recorrer la ruta con confianza y propósito.

El mayor enemigo de tu crecimiento es la arrogancia. Tienes el poder de aprender, desaprender y volver a aprender. Adopta el pensamiento crítico, escucha activamente. El “networking” es clave, pero no se trata de pedir, sino de dar. La suerte te encuentra cuando trabajas más duro de lo esperado, cuando tienes actitud de aprender, cuando das sin esperar recibir, cuando lees y escribes bien, cuando eres puntual, cuando tienes buenos modales, cuando eres humilde, amable y generoso, cuando te rodeas de gente más inteligente que tú.

Acepta el riesgo y abandona tu zona de confort. Explora caminos no convencionales, experimenta con nuevas ideas y no temas al fracaso.

