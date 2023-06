“No te importe saber” es un excelente bolero del cubano René Touzet. Suplicando perdón lo cantan a la izquierda mexicana tres corcholatos con feo pasado priista.

No comprendo, me dices, cómo es que siento este amor tan vehemente solo por ti. No concibes que pueda quererte con todas las fuerzas de mi alma porque tengo un pasado. RENÉ TOUZET

Esa jodida pregunta

Claudia Sheinbaum compartió en Twitter una fotografía de hace 32 años, cuando ella estuvo en la Universidad Berkeley, California. La imagen es de una protesta en otra institución de educación superior de Estados Unidos, Stanford, que entonces visitó quien era presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

Preguntó Claudia: “¿Y ustedes dónde estaban en 1991?” .

√ En 1991 Marcelo Ebrard era secretario general del PRI en el Distrito Federal. Desde esa época era muy cercano a Manuel Camacho y al propio Carlos Salinas.

√ En 1991, como funcionario público de un gobierno del PRI en Tabasco, Adán Augusto López estuvo al tanto desde lejos —sin apoyarla abiertamente, que era lo osado— de una de las primeras grandes protestas de AMLO, el ‘Exodo por la democracia’.

√ En 1991 Ricardo Monreal era uno de los tantos diputados federales del PRI.

Ellos son los tres que tienen un pasado priista y hoy le juran a la izquierda mexicana que ya lo superaron.

Ni Gerardo Fernández Noroña ni Manuel Velasco tienen ese feo pasado. El primero en 1991 era activista de izquierda; el segundo, un niño.

¿Y qué hacían hace 32 años los y las aspirantes del PRI y del PAN… y de MC?

√ En 1991 Lilly Téllez era periodista en Sonora.

√ Santiago Creel, abogado empresarial.

√ Xóchitl Gálvez, empresaria.

√ Beatriz Paredes militaba en el PRI y era gobernadora de Tlaxcala.

√ Dante Delgado también militaba en el PRI y era gobernador de Veracruz.

√ En 1991 Luis Donaldo Colosio Riojas era un niño que jugaba con dos personas extraordinarias y de relevancia histórica ya fallecidas: su padre, del mismo nombre, y su madre, Diana Laura.

¿Y yo qué hacía en 1991?

Escribía columnas diariamente en El Norte, de Monterrey, periódico en el que sus directivos ya trabajaban para lanzar Reforma en la capital mexicana.

El pasado se refleja en las encuestas

Quizá porque la biografía de Claudia Sheinbaum solo ha sido de izquierda, ella supera fácilmente a sus rivales morenistas en las mediciones de preferencias electorales.

√ Si en 1991 era una estudiante de doctorado que protestaba contra Carlos Salinas, en 1988 apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas como simpatizante juvenil en la elección presidencial contra el mismo Salinas.

√ En 1998 Marcelo Ebrard apoyó a Salinas y seguramente justificó el fraude electoral contra Cárdenas.

√ En 1988 Ricardo Monreal apoyó a Salinas y, como Marcelo, seguramente justificó el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas.

√ Ese año, Gerardo Fernández Noroña luchaba desde la izquierda: no se le puede reprochar nada.

√ Se supone que en 1988 Adán Augusto López apoyaba a Cárdenas, pero no debió haber sido muy firme su convicción izquierdista, ya que de inmediato volvió al priismo salinista.

√ Antes de 1988 Claudia Sheinbaum fue dirigente estudiantil en uno de los mayores movimientos de protesta universitaria en la historia de México. Sí, eso mientras Marcelo, Adán y Monreal hacían méritos como jóvenes cuadros del PRI.

La gente castiga algunos pasados y premia otros, como se ve en la más reciente encuesta de De las Heras Demotecnia, fundada por María de las Heras, quien ya en 1991 era la mejor encuestadora de México —colaboraba con Luis Donaldo padre—. Este estudio se realizó en vivienda del 13 al 16 de junio de 2023:

Encuesta De las Heras

Posdata 1, Tour de Francia

Hace 32 años el Tour de Francia lo ganó el español Miguel Indurain, en la que fue su primera gran victoria. El sábado próximo empieza el Tour 2023. Nada me gustaría más que un triunfo del esloveno Tadej Pogačar. No será fácil: sufrió una fractura hace no mucho tiempo, pero pudo volver pronto a los entrenamientos.

Pase lo que pase, a partir del fin de semana y durante 21 días tendré un motivo para no bostezar en exceso por las arrutinadas campañas presidenciales de todos los partidos. Arrutinadas y aburridas porque, como dijo Héctor Aguilar Camín, ese arroz ya se coció: Morena arrasa y, en este partido, no se ve a nadie haciendo nada medianamente eficaz para competir con Sheinbaum.