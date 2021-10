Comí con Santiago Creel y hablamos del 2024 en el PAN, en el PRI, en MC y en Morena

No me gusta mantener en privado mis reuniones con personajes públicos con quienes he tenido diferencias muy fuertes. No veo problema en que se conozca lo hablado cuando no se tocan temas de la vida privada ni se dice nada confidencial.

Comí con Santiago Creel en un restaurante de comida japonesa del hotel Hyatt, de Polanco, en la Ciudad de México; establecimiento fifí, sí, y bastante bueno, aunque quizá no tan agradable como el Hunan en el que Lourdes Mendoza exhibió a Emilio Lozoya. Nos acompañó el encuestador Aldo Campuzano.

Esto es lo que recuerdo que dijimos; lo reproduzco convencido de que Creel lo comentaría en cualquier entrevista: