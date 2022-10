La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum visitó Nuevo León y en esta visita conoció el municipio de Ciénega de Flores, que vio nacer a uno de los platillos más emblemáticos del estado: el machacado huevo, que no se debe de confundir con la machaca de Sonora que es otra cosa totalmente diferente.

Nuestra visita a Nuevo León fue de lo mejor, recibimos mucho cariño de la gente, nos llevamos aprendizajes y logramos un convenio con Escobedo y Ciénega de Flores.



Gracias, a l@s neoloneses, amor con amor se paga. pic.twitter.com/mgruAlSUsF — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 25, 2022

Cuenta la leyenda que el origen de este manjar neolonés surge por allá de 1928. De acuerdo con esta leyenda Doña Fidencia Quiroga, conocida como la Tía Lencha, tenía un restaurante en Ciénega llamado Merendero Quiroga. Buscando sacar adelante a su negocio pensó en un nuevo platillo para ofrecerle a los ingenieros y constructores que se encontraban trabajando en la carretera libre a Laredo. Encontró en la carne seca un ingrediente bastante noble pues su conservación era sencilla. Comenzó a guisarla con manteca de puerco, chile, tomate, cebolla y huevos. El platillo se empezó a hacer famoso entre los trabajadores y habitantes de la zona y su fama fue tal que ahora es un platillo típico de la región.

Esperemos que la Dra. Sheinbaum haya tenido tiempo de almorzar por la Ciénega pues si no lo hizo, se perdió lo mejor de la gastronomía del lugar.

En lo que no se equivocó la Doctora fue en hacer una visita a esa zona del estado de Nuevo León, pues es la zona de más desarrollo industrial reciente en conjunto con Apodaca. Las vías de comunicación de estos municipios hacen que sean muy atractivos para los inversionistas de los Estados Unidos pues en dos horas ya tendrían su mercancía de lado estadounidense ya sea por Laredo o Colombia.

Lo de los convenios de los gobiernos de la Ciudad de México con Escobedo y Ciénega de Flores enriquecerán a todos los involucrados, pues si hay municipios con empresas organizadas en México, los de Nuevo León son expertos.

En los principios de mi carrera de Ingeniería Industrial trabaje en varias fábricas de la zona, de mezcladoras de agua, cinturones de seguridad y autopartes. Todas las empresas de países diferentes, Estados Unidos, Japón y España. Imagine las conexiones empresariales importantes que se pueden hacer con estos municipios y la Ciudad de México.

De la visita me quedo con la promesa de “Amor con amor se paga” pues en Nuevo León existe el sentimiento que se ha recibido poco amor desde la capital del país.

Y si la Doctora Sheinbaum no probó el machacado con huevo espero que lo haga en su próxima visita, si no, con gusto le preparamos el plato con un paquete de carne seca de la Tía Lencha que me trajeron unos amigos de Monterrey. Me faltarían los chilitos de árbol , pero bueno, esos se consiguen.