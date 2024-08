El miércoles el TEPJF validó la elección presidencial, por lo que hoy entregó la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum , quien se convierte en la primera presidenta de México durante el periodo 2024-2030.

La emoción se siente a lo largo y ancho del país.

Desde temprano hemos visto a personas acercarse al recinto donde Sheinbaum Pardo recibió el documento que la acredita como presidenta electa de México y podrá tomar posesión del cargo el próximo 1 de octubre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien solo le restan 46 días en su mandato, también abordó el tema en la conferencia mañanera y dijo que estaba feliz, aunque no asistirá a la ceremonia:

“No voy a asistir pero estoy muy contento, estoy feliz, feliz, feliz. Me da mucho gusto y, repito, no es solo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento, fundadora del movimiento de transformación, es que creo que esto va más allá de intereses de grupos, de partidos”, aseguró AMLO.

Al exterior del Tribunal Electoral, un nutrido grupo de simpatizantes de la presidenta electa mostraban su apoyo a Claudia con lonas, vítores, aplausos y por supuesto, no podían faltar las muñequitas alusivas a Sheinbaum y también a Andrés Manuel, los ya célebres “amlitos” , que se vendían como pan caliente.

En sus redes sociales, antes de llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la próxima jefa del ejecutivo federal compartió un video desde su auto, donde se ve acompañada de su esposo: “Por primera vez llegamos las mujeres... Los quiero mucho”, dijo.

A las afueras del TEPJF los magistrados esperaban a Sheinbaum y fue la magistrada presidenta, Mónica Soto, quien la recibió cálidamente para acompañarla dentro del recinto, que lucía abarrotado.

En punto de las 12:06 horas, la magistrada presidenta dio inicio a la sesión en el TEPJF. Tras rendir honores a la bandera, junto con todos los asistentes en el recinto y con la presencia de la banda de guerra de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Mónica Soto pronunció un emotivo mensaje:

“Hoy, jueves 15 de agosto de 2024, en esta sesión solemne me dirijo con profundo patriotismo a la nación mexicana... México ha roto el techo de cristal, México avanzó y eligió a su primera presidenta”.

La magistrada presidenta del TEPJF festejó la participación ciudadana en el proceso electoral 2023-2024 donde las mujeres salimos a las urnas masivamente: “votaron por otras mujeres”, dijo y añadió: “Claudia Sheinbaum, en usted se refleja el avance de las mujeres y en su presidencia se encarnan las aspiraciones de libertad... Nuestro Estado de Derecho prevaleció y este Tribunal no se vulneró”.

El reloj marcaba las 12:37 de la tarde cuando Claudia Sheinbaum fue declarada oficialmente presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos.

La emoción de Claudia al recibir la constancia nos contagió a todos y todas, y es algo que difícilmente podremos olvidar. La presidenta electa dijo:

“Nuestro movimiento obtuvo 35 millones de votos, lo que representa el 59-76% del total de la votación, un hecho inédito e histórico, el pueblo mostró su conciencia histórica y el reconocimiento colectivo de su fuerza e historia. Es la primera vez que una mujer presidenta recibe su constancia, no me asumo solo como un triunfo individual, el día de hoy no llego sola, llegamos todas”

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos.