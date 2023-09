A pesar de la cargada en contra, de la oposición moralmente derrotada y los medios de manipulación que están al servicio de los oligarcas, el proceso interno del partido Morena , culminó de manera pacífica para elegir al sucesor del presidente AMLO.

Hoy el pueblo de México amaneció de fiesta convencido de que tendremos en Claudia Sheinbaum Pardo a una mujer presidenta, que ha demostrado ser honesta, con principios, con ideales, muy preparada, ya que es científica, estudiosa, con experiencia, que ha ocupado cargos importantes y además fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, en la que dejó muy buen trabajo.

Las y los obradoristas desde un principio estamos super convencidos de que el trabajo que se hizo, para que fuera posible este momento, es gracias a todos los que participaron y organizaron este proceso, reconocemos el gran trabajo realizado por el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño y a todas y todos los que participamos a lo largo y ancho del país, siempre anteponiendo los intereses de la nación a favor del pueblo.

En palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, la encuesta para elegir al coordinador o coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, fue un ejercicio democrático, algo inédito, dejando atrás el dedazo, esa práctica que se impuso durante mucho tiempo, por eso dice que las y los jóvenes tienen que conocer y reconocer que ahora sí hay democracia y que el proceso fue totalmente legítimo y que no se volverá a repetir.

Para llegar a este momento vivimos tres meses de grandes emociones, en donde tres de los seis candidatos lideraron las encuestas, partiendo desde un principio con Claudia Sheinbaum como favorita y con Marcelo Ebrard como el segundo, que por cierto una gran parte del pueblo nunca lo vio como sucesor de AMLO, porque se nota que tiene un recelo viejo, guardado desde 2012, que no perdió oportunidad de exhibirse cuando se sintió perdido.

El presidente afirmó una vez más que Marcelo es su amigo, por lo que espera que se sume al movimiento y cumpla con los compromisos que adquirieron los seis candidatos desde un principio; que fueron respetar los resultados para sumarse a la unidad de la continuidad de la transformación; aunque déjenme decirles que muchas personas no confiaremos al cien en él por las formas en que ha actuado a su paso por la SRE, tenemos que recordar cómo defendió a la persona que quería ocupar un cargo en España y que hablaba pestes de nuestro presidente y de la Cuarta Transformación, desde ahí supimos que jamás sería aceptado por el pueblo bueno.

Otro punto que no hay que perder de vista, es que el tercer gran ganador, aunque en realidad es el segundo favorito de las y los obradoristas, y que no sorprende a muchos, es Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, y no es para menos, ya que es quien puede ser el representante de Morena en el Congreso, o por qué no? jefe de la Ciudad de México, sabemos que esos lugares le corresponden por derecho a Marcelo Ebrard, por haber quedado en segundo lugar y porque fue uno de los acuerdos a los que llegaron al inicio de la contienda. Pero pues demosle tiempo al tiempo. La buena disposición de Noroña lo posicionan para ser una de las personas más influyentes en el próximo sexenio, ya que es uno de los políticos que más ha defendido al compañero presidente como él mismo lo llama, con su sola figura el Partido del Trabajo no está muerto, cuidenlo!.

La dirección del movimiento de transformación quedará en manos de Claudia Sheinbaum porque fuimos los ciudadanos los que decidimos que así fuera.

Andrés Manuel dijo en la conferencia mañanera de hoy jueves 7 de septiembre de 2023, que Marcelo es una buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, que es su amigo, y espera que el decida apoyar la transformación, haciendo hincapié en que debe poner por delante el interés general, pensar en el pueblo, pensar en la justicia, pensar en que este país no puede ser de una minoría rapaz, pensar que debe desaparecer el racismo, el clasismo, desterrar la corrupción en México, que ese es el proyecto; que eso es lo importante. Hacer la vida pública cada vez más pública, y reconocer que una regla de oro de la democracia es la transparencia.

Por otro lado, no se ustedes, pero yo vi a un Ricardo Monreal, molesto, frustrado, enojado, basta con ver su lenguaje corporal de brazos cruzados y por si eso fuera poco, en su discurso de menos de tres minutos, lo primero que dijo es que los votos que él obtuvo, fueron reales, sin el aparato del Estado, o sea, no perdió oportunidad para echarle en cara a la futura presidenta Claudia Sheinbaum que sus votos no fueron legítimos, y esto no es cualquier cosa, es algo que debe de poner en alerta a quien recibirá hoy el bastón de mando.

Los traidores siempre serán traidores y por eso no avanzan, se quedarán en el basurero de la historia junto a un régimen que no tiene cabida en estos nuevos tiempos de transformación, en el que el pueblo cada vez está más politizado y lo más importante de todo, es que ya no queremos que regresen los que tanto daño han hecho al país; su ambición no tiene límites, pero nosotros se los vamos a poner.

La Cuarta Transformación llegó para quedarse, para trabajar en favor de todas y todos, pero sobre todo por los más pobres , para que tengan mejores oportunidades de vida. Sigamos festejando en grande el inicio de la fiesta y estemos muy atentos a las fake news que los opositores replicarán con más fuerza a medida que nos vamos acercado al 2 de junio del 2024 , el día que volveremos a reforzar el apoyo a la verdadera democracia participativa.

Abrazo revolucionario.

CP Janny Barrera