Comentario el El Heraldo Radio sobre la detección oportuna del cáncer económico

El PET scan o tomografía por emisión de positrones es una prueba de diagnóstico por imagen que evalúa el funcionamiento de tejidos y órganos. Busca normalmente signos de cáncer.

En los hombres el cáncer de próstata se puede detectar con pruebas de sangre que miden el nivel del antígeno prostático específico. Los ultrasonidos de próstata también pueden ser muy útiles en el diagnóstico.

En el caso de las mujeres, la mastografía sirve para buscar anormalidades en la mama, de tal manera de detectar el cáncer en sus etapas iniciales, cuando aún no es palpable ni por el médico ni por la propia afectada.

También son valiosas las pruebas de marcadores tumorales que buscan sustancias en la sangre o los tejidos para monitorear el crecimiento del cáncer y su tratamiento.

No soy experto en medicina, así que todo lo anterior lo tomé de internet. Seguramente habrá más medidas para la detección oportuna del cáncer, pero no las conozco.

¿Por qué, me preguntarán, en el contexto del tracking diario ClaudiaMetrics hablo de procedimientos recomendados por la ciencia médica para detectar el cáncer? Por lo que alguien me dijo ayer cuando le comenté que no había habido mayores turbulencias financieras con la aprobación de la reforma al poder judicial.

Este comentario me alarmó: “Federico, hay que ser realistas, lo que nos está pasando es como el cáncer, no se siente en las etapas iniciales, pero cuando se manifiesta te vas al hospital gravemente enfermo”. Quien me dijo lo anterior no es cualquier persona. Hablo de un verdadero especialista en economía que ha estado cerca de Morena. Muy cerca de Morena.

Soy optimista y sinceramente creo que no tendrá mayores consecuencias negativas la reforma judicial, pero ante tantas predicciones — de buena y de mala fe— acerca de que las cosas se complicarán por la modificación total de la judicatura, lo mejor que podemos hacer es afinar los instrumentos de diagnóstico.

Sin duda, la polémica reforma tiene apoyo popular. El tracking ClaudiaMetrics no miente. Ni hablar, la mayoría de la gente entrevistada ha dicho que sí votó el pasado junio por una reforma judicial profunda. Y una mayoría todavía más grande aprueba que se elija en las urnas a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras.

Pero una cosa es lo que votó la gente, que es sagrado, y otra las consecuencias de una reforma que, si no se implementa adecuadamente, puede provocar grandes daños económicos, tal como lo anuncian analistas de todas las ideologías.

Desde el día uno de su gobierno la presidenta Sheinbaum deberá poner a su equipo económico a trabajar en mecanismos para detectar alteraciones en la economía que puedan convertirse en crisis. Supongo que a eso fue ayer a Palacio Nacional, donde se reunió con el actual titular de la Secretaría de Hacienda, quien continuará en el cargo, Rogelio Ramírez de la O.

Todos deberíamos ayudar siendo optimistas y no hablando mal de México. Pero, por supuesto, lo peor que podríamos hacer es negar que hay o puede haber problemas. Algo tiene la reforma judicial que no gusta a la gente especializada en derecho. Solo su implementación dirá si quienes la han criticado tenían razón o exageraban por cualquier motivo.

Sea lo que fuere, Claudia necesitará afinar los instrumentos para la detección oportuna de tormentas financieras porque, ni hablar, son demasiadas las que se anuncian. Es una obligación ética analizar con absoluta seriedad todo lo que se dice.

Lo que no debe hacerse es ignorar las advertencias. Las personas que, para no angustiarse, esconden los resultados no tan positivos de una tomografía por emisión de positrones, normalmente terminan en las salas de terapia intensiva de los hospitales.

Claudia, sagaz y recia

Una vez diagnosticado con objetividad, Claudia tendrá todo lo que se necesita para resolver cualquier problema. Le sobran virtudes personales. Es trabajadora. Es inteligente. Es recia. Varias veces he reproducido aquí lo fundamental de sus tres biografías, la de activista, la de científica y la de política. En las tres actividades ha sido exitosa y, lo mejor, en todo momento ha actuado con honestidad.

Cito enseguida a Wikipedia:

1.- El activismo. Heredó esta vocación de su padre y su madre, quienes “participaron activamente en los círculos de la izquierda mexicana durante la década de 1960, en protestas, movimientos obreros y revueltas estudiantiles”.

2.- “En su etapa como estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Plantel Sur, se involucró en las movilizaciones por los derechos de jóvenes aspirantes a ingresar a la UNAM que eran rechazados”.

3.- “Durante su formación universitaria fue integrante del CEU de la UNAM”.

4.- Encabezó la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal durante el gobierno de AMLO.

5.- “Fue responsable de la construcción del segundo piso del Periférico, de la primera línea del Metrobús y de una central de cómputo para controlar los verificentros del Distrito Federal”.

7.- “Renunció a su cargo en mayo de 2006, para integrarse al equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador como su vocera para las elecciones presidenciales de 2006”.

8.- “En 2011 participó de la constitución del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como Asociación Civil”.

9.- “Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia de México en las elecciones de 2012 por el Frente Amplio Progresista, la incluyó en su propuesta de gabinete para ocupar el puesto de secretaria de Medio Ambiente”.

10.- “En 2015 fue la primera mujer electa como Jefa Delegacional en Tlalpan. En 2017, dejó el cargo tras ganar la consulta interna para la precandidatura de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia”.

11.- “En julio de 2018 se convirtió en la primera mujer electa jefa de gobierno de la Ciudad de México”.

12.- Sus logros en la jefatura de gobierno fueron numerosos. El más notable, la disminución de delitos en la capital mexicana.

13.- En 2023 buscó y ganó la candidatura presidencial de Morena.

14.- “El 19 de noviembre de 2023, Sheinbaum se registró como precandidata”. Y registró formalmente su candidatura ante el INE el 18 de febrero de 2024″.

15.- Ganó las elecciones presidenciales con una ventaja de 32 puntos porcentuales, jamás vista en la historia de la democracia mexicana.

16.- Estudió la licenciatura en física, obtuvo una maestría en ingeniería energética y un doctorado en ingeniería en energía. Pasó cuatro años en el Lawrence Berkeley Laboratory, donde realizó el trabajo de investigación para su doctorado.

17.- Ha sido investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. “En el año 2007 se incorporó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU... Dicho grupo fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz el mismo año, junto con Al Gore”.

18.- Es autora de publicaciones científicas.

Iván Escalante

Las distintas biografías de Claudia Sheinbaum permiten prever un gran sexenio 2024-2030. Su equipo es bastante bueno y le ayudará. En lo personal, extrañaba que se le diera un cargo al hombre que tanto la ha apoyado desde hace muchos años, César Iván Escalante Ruiz, quizá la persona que más ha hecho por Claudia en sus distintos cargos públicos.

Desde que Claudia empezó su ascenso en la política, Iván ha estado a su lado. Lo considero fundamental en los éxitos de la hoy presidenta de México.

Iván Escalante es licenciado en derecho y cuenta con diplomados en seguridad pública, gobernabilidad y libre comercio. Fue profesor en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana.

Durante más de 20 años se ha desempeñado como servidor público en los tres niveles de gobierno. Empezó, muy joven, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal.

Tiene experiencia en materia de seguridad pública. Fue director de planeación estratégica del gabinete de gobierno y seguridad pública del gobierno del Distrito Federal (2007- 2009), y jefe de oficina y coordinador de relaciones interinstitucionales en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México (2021- 2023).

Ha desempeñado funciones públicas relacionadas con el desarrollo y el bienestar. Del 2010 al 2012 colaboró en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del gobierno del Distrito Federal como coordinador de comunicación y director de vinculación institucional. Fue director ejecutivo de apoyo a la niñez y desarrollo comunitario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (2012- 2015), estableciendo las bases para la primera Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad.

Ha acompañado la estrategia de comunicación de presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, como director de comunicación social en la jefatura delegacional en Tlalpan (2015 – 2017); coordinador de comunicación en la campaña electoral a la jefatura de gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia, así como representante ante el IEDF para la organización de los debates (2017-2018); coordinador general de comunicación ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México (2018- 2021). Fungió como Coordinador operativo de las vocerías de la coalición Sigamos Haciendo Historia para la precampaña y campaña presidencial 2024, así como representante de la candidata ante la comisión temporal de debates del INE.

Será procurador del consumidor. No es un cargo menor. Lo importante es que Iván Escalante seguirá al lado de Claudia Sheinbaum. La presidenta necesita a su mejor asesor. Mejor porque es un político listo, pero sobre todo porque sabe decir la verdad a su jefa, algo que no se acostumbra en el sistema político mexicano.