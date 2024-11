A principios de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a Donald Trump para felicitarlo por su victoria electoral. Trascendió que, en la conversación, el presidente electo de Estados Unidos invitó a su toma de posesión a nuestra primera mandataria.

Como en democracia el pueblo manda , con el único propósito de apoyar a Claudia en el proceso de decidir si acepta la invitación de Trump, o no, haremos la siguiente pregunta en el tracking diario ClaudiaMetrcis.

La presidenta Sheinbaum será invitada a la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2025. En su opinión, ¿debe Claudia Sheinbaum asistir a la toma de protesta de Donald Trump? (a) SÍ (b) NO (c) NO SÉ CLAUDIAMetrics

El 20 de enero de 2025 será lunes. Ese día, más o menos a la hora de la comida, Trump dirá, probablemente frente al presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos: “Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos, y hasta el límite de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos”.

¿Debe Claudia estar en el evento más importante de Trump? Lo dirá la encuesta. Ahora no sé qué responderá la gente. Los primeros resultados —se publicarán diariamente en SDPNoticias al menos durante un mes— los conoceremos el próximo lunes 2 de diciembre.

En el caso de que la gente considerara que Claudia SÍ debe acompañar a Donald, su nuevo mejor amigo —lo más conveniente para México es ver de esa manera al impredecible e inclusive peligroso Trump— le sugiero una agenda para su viaje.

Propuesta de agenda para Claudia en Washington

Por tratarse de Estados Unidos, donde hay millones de personas de origen mexicano, sugeriría:

√ Que Claudia llegara el sábado 18 de enero de 2025.

√ Hay dos opciones de vuelos directos más o menos a la misma hora y más o menos con el mismo costo en clase turista: (i) Aeroméxico a las 8:40 de la mañana llagando a Washington-Dulles a las 14:00 y (ii) United, saliendo a las 9:40 y llegando a Washington-Dulles a las 14:50.

√ Lógicamente, el sábado 18 el embajador mexicano en Estados Unidos recibiría a la presidenta Claudia Sheinbaum y la llevaría a comer por ahí, o eso supongo. Esteban frecuentará los mejores restaurante caros de Washington, pero a ninguno invitaría a la presidenta: no es tan políticamente torpe como para quemarse de esa manera. Entonces, quizá la comida sería en la elegantísima casa de la embajada de México, lo que al señor Esteban Moctezuma no le agradaría del todo para no provocar a la presidenta, que austera como es, quizá decidiera poner en venta la mansión: todo se vale en la austeridad republicana. Si se diera el caso, Esteban Moctezuma iría a dar a un buen y barato depa, algo que genera fuertes alergias en la mayoría de la gente dedicada a la política.

√ El sábado 18 de enero de 2025, después de comer, Claudia podría reunirse con grupos de personas mexicanas residentes en Washington. El canciller Juan Ramón de la Fuente puede organizar el evento.

√ Más tarde, necesariamente la presidenta Sheinbaum tendría que acudir al concierto principal de ese sábado 18 de enero en el Kennedy Center. Al embajador podrá decirle: es tema personal y no invitarlo. Alejarse un par de horas del grillerío siempre ayuda a quienes gobiernan.

√ Dos artistas mexicanos serán las estrellas de la noche del sábado 18 de enero de 2025 en Washington, en el Kennedy Center : Jorge Federico Osorio, aclamado como “un intérprete imaginativo con una técnica poderosa” (New York Times), quien interpretará el Concierto para piano de Beethoven No. 3, y Carlos Miguel Prieto, quien dirigirá “las exuberantes y animadas Danzas Sinfónicas de Rachmaninoff”.

√ Sería extraordinario que la presidenta estuviera entre el público culto de Washington apoyando al pianista Jorge Federico Osorio y al director de orquesta Carlos Miguel Prieto.

√ El domingo 19 de enero podría Claudia reunirse con más grupos de migrantes de origen mexicano e inclusive con personalidades de la extrema derecha que estarán en el gobierno de Trump. Al enemigo hay que tenerlo cerca.

√ El lunes 20 de enero de 2025 Claudia dedicaría al menos medio día a estar con Donald Trump en su toma de protesta .

√ Como el evento se realizará temprano, si la presidenta Sheinbaum quisiera podría regresar a México el mismo 20 de enero: United y Aeroméxico tienen vuelos directos a la capital de nuestro país a las 17:40 horas.

√ Si hubiera una agenda con Trump ese 20 de enero, la opción de Claudia para volver a México el día 21 sería hacerlo, temprano, en vuelos con escala, o esperar hasta las 5:40 de la tarde para un viaje directo, lo que implicaría más trabajo para el embajador Moctezuma, que tendría que arreglar más reuniones de provecho para México.