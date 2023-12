Muy temprano por la mañana, Clara Brugada ofreció un desayuno a todos los dirigentes sindicales, en donde con su única participación, no solo reconoció el importantísimo papel de los trabajadores del gobierno en el actual proceso de transformación de la vida pública del país, aunado al compromiso de no continuar privatizando ningún tipo de servicio brindado por los empleados gubernamentales, como ella mencionó: “… Con la Dra. Claudia se detuvo el avance de la privatización de los servicios ofrecidos por el propio Gobierno, no podíamos permitir que el neoliberalismo se incrustara en el propio Gobierno, como ha sucedido en Alcaldías como Benito Juarez.” (sic).

Como ella misma lo mencionó en el encuentro: “… Los trabajadores tienen que ser un pilar en el proceso de construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, sin los trabajadores no será, por eso inmediatamente después de recibir el nombramiento como precandidata única del movimiento, me puse en contacto con Hugo Alonso y trabajamos un proceso que tiene como resultado, este encuentro, como el que tendremos en un momento con todas nuestras compañeras y compañeros…” (sic).

Posterior a este histórico encuentro, en donde la precandidata del movimiento reconoció la importancia de los trabajadores en el actual proceso transformador, tanto los dirigentes sindicales como la aspirante de Morena a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, se trasladaron al Teatro Blanquita, en donde esta última recibió el apoyo y el compromiso de miles de trabajadores agremiados a los sindicatos más importantes de la ciudad .

Al comienzo del evento, los dirigentes del SUTGCDMX ratificaron el compromiso de los trabajadores con la compañera Clara, en la que entre vítores y un sinfín de porras se respiró un espíritu de unidad muy necesario para todos sus agremiados.

Importante detenernos en el mensaje ofrecido por Hugo Alonso, secretario general de la sección 1 “Limpia y Transportes”, la más numerosa de la ciudad, con más de 15,000 agremiados, en donde el dirigente sindical citó la importancia de que los trabajadores caminen en unidad del gobierno y del partido que representa sus intereses, citando de manera trascendente: “…(últimamente) Se habla mucho del tema de la gobernabilidad, pero hemos pasado por crisis: tuvimos una pandemia que se llevó a muchos amigos, una crisis sindical, (simplemente en) el tema de los hospitales se descuidó a los trabajadores, porque no pensamos que fuera a ser tan mortal lo que pasó” (sic).

El también vicepresidente de prestaciones económicas y sociales del sindicato único mencionó que: “… Se nos murieron mil compañeros y muchas veces ni siquiera salió una nota de lo que había pasado con los trabajadores, por eso es importante lo que platicamos con nuestra precandidata, le decía hace un momento que los trabajadores no son solamente los pies, las manos y el motor de esta ciudad, son el corazón que late todos los días, gracias a todas las secciones sindicales, esta ciudad se mueve…”, lo dijo conmovido Hugo Alonso ante un pletórico teatro.

Finalmente, Hugo Alonso planteó ante un teatro a reventar que: “… Es tiempo de las mujeres y aseguró que la próxima presidenta será Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno de la capital del país, Clara Brugada…”, y se comprometió a nombre de los compañeros presentes a ser promotores activos del voto a favor de Morena y la Cuarta Transformación, y convencer a todos los votantes de la capital… Que Clara es el proyecto que le conviene a esta Ciudad.”, terminando con un ensordecedor: Clara, Clara, Clara, que el propio dirigente encabezó.

Posteriormente y ante una muy conmovida Clara Brugada, compartió a los asistentes: “… Agradezco las palabras de apoyo y la invitación del compañero Hugo Alonso Ortiz, además del trabajo de todos los días que se hace en esta ciudad, hay que reconocer que en los momentos difíciles que se vivieron (en la ciudad), los trabajadores de este gobierno no se detuvieron, gracias a estos grandes hombres y mujeres logramos proteger a la gente para que no saliera…”, destacando de manera importante la última parte de su mensaje “… A los compañeros de limpia, a los compañeros y compañeras que no dejaron de trabajar en la pandemia y siguieron haciendo su labor de pavimentar, bachear, para dotar de servicios a esta ciudad, les pido nos pongamos de pie y ofrezcamos un aplauso a todas ellas y todos ellos”.

Creo que es importante resaltar que Clara prácticamente termina su proceso de precampaña, llevándose no solo la simpatía de los casi 100,000 trabajadores agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, sino de los compañeros de la Alianza de Tranviarios de México, el Sindicato de Trabajadores del Transporte Público (RTP), entre otros; así como el compromiso de convertirse en operadores del voto para la Dra. Claudia Sheinbaum, así como para la propia Clara y toda la 4T.

El importante papel de los operadores políticos y las tareas conjuntas, tienen como resultado que los próximos aspirantes a cargos públicos se acerquen a otros operadores, mismos que serán determinantes en el proceso electoral del siguiente año, hoy podemos decir: Claudia y Clara han formado el ejército de la 4T en la CDMX .

