Hace tres meses, diversos medios de comunicación daban cuenta de la problemática denunciada por presuntas deficiencias en su construcción en uno de los complejos residenciales más exclusivos de la CDMX, promovida por un coyote de bajo pelo que se dice ser abogado, de nombre Rodrigo A. Muñoz Dromundo, que con base en mentiras, difamaciones y premisas falaces, logró convencer a un pequeño grupo de 40 propietarios de un universo total de 800 de departamentos de este complejo residencial, para obtener algo de soporte, legitimidad y aparente sustancia a la presunta representación que pretende ejercer de todos los propietarios con la finalidad de lucrar por medio de la extorsión tanto a otros vecinos, así como a la empresa constructora y autoridades, encontrando como canales para lograr su fin, diversos personajes obscuros de la política que han logrado darle notoriedad y mala fama al caso desde una perspectiva politizada, negativa y difamatoria, lo que ha repercutido en una percepción pública negativa de la situación, afectando a la mayoría de los propietarios en la perdida de plusvalía de sus departamentos y la creciente imposibilidad de concretar acuerdos de venta o renta de muchos propietarios en el complejo.

Lo anterior sin mencionar la vulneración a la privacidad, ya que este coyote, el Sr. Muñoz Dromundo, de manera irresponsable e ilegal, ha revelado información sensible y privada a medios de comunicación y redes sociales que ha puesto en riesgo la seguridad de todos los condóminos, ha violentado, hostigado, acosado y amedrentado de manera cotidiana a residentes que no están de acuerdo con el prepotente proceder de este personaje y que se oponen a la manera unilateral e ilegitima de asumirse como el “portavoz” de toda la comunidad de propietarios y residentes de City Towers. Ha levantado denuncias falsas en contra del alcalde Santiago Taboada y de funcionarios de la alcaldía como medio de hostigamiento y extorsión a autoridades, misma situación que se ha aprovechado abusiva y perversamente de manera política, que no ha hecho más que acrecentar la problemática en lugar de resolverla.

La comunidad de residentes y propietarios de los City Towers Green y Black hace un llamado a que el Sr. Rodrigo Muñoz Dromundo deje de asumir atribuciones que no le competen, que deje de desprestigiar a los residentes y propietarios de estos complejos residenciales y que deje de afectar su patrimonio con mentiras, hostigamientos y difamaciones y que desista de lucrar por medio de la extorsión.

A su vez se hace un llamado, al que se suma esta columna, a que la autoridad deje de politizar y empeorar una problemática que evidentemente se trata de controversias entre particulares y que deje de alimentar discordias vecinales y difamaciones con el afán de obtener algún beneficio político de esta situación y que por el contrario, coadyuve de manera proactiva, sin afectar los intereses de la mayoría de los propietarios y residentes, a dirimir las controversias que surjan entre las partes de manera institucional y sobria.