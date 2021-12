Ciro y las encuestas: ¿Es en serio? ¿Ebrard mejor posicionado que AMLO?

El posicionamiento es un concepto de marketing basado en la colocación por parte de las empresas de sus marcas en el imaginario colectivo de los consumidores. <br/> Economipedia

¿Los 10 mejor posicionados del país?

Dejando aparte el hecho de que Marcelo Ebrard tiene altísimas calificaciones en todas las mediciones en las que su nombre aparece en la encuesta que hoy dio a conocer Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, los datos más relevantes son los de posicionamiento de las principales figuras de la política:

1º Con un índice de posicionamiento de 60.6 Marcelo Ebrard Casaubón

2º Con un índice de posicionamiento de 59.7 Andrés Manuel López Obrador

3º Con un índice de posicionamiento de 54.3 Claudia Sheinbaum Pardo

4º Con un índice de posicionamiento de 54.3 Beatriz Gutiérrez Müller

5º Con un índice de posicionamiento de 54.0 Tatiana Clouthier Carrillo

6º Con un índice de posicionamiento de 51.3 Hugo López-Gatell Ramírez

7º Con un índice de posicionamiento de 47.6 Gerardo Fernández Noroña

8º Con un índice de posicionamiento de 47.2 Santiago Nieto Castillo

9º Con un índice de posicionamiento de 45.5 Olga Sánchez Cordero

10º Con un índice de posicionamiento de 44.2 Luis Cresencio Sandoval

11º Con un índice de posicionamiento de 41.3 Rocío Nahle García

12º Con un índice de posicionamiento de 41.2 Esteban Moctezuma

13º Con un índice de posicionamiento de 40.6 Luis Donaldo Colosio Riojas

14º Con un índice de posicionamiento de 39.9 Arturo Zaldívar

15º Con un índice de posicionamiento de 39.0 Pablo Gómez Álvarez

16º Con un índice de posicionamiento de 38.8 Rosa Icela Rodríguez

17º Con un índice de posicionamiento de 38.5 Arturo Herrera

18º Con un índice de posicionamiento de 38.3 Martí Batres

19º Con un índice de posicionamiento de 38.3 Layda Sansores

20º Con un índice de posicionamiento de 37.7 Juan Ramón de la Fuente

21º Con un índice de posicionamiento de 37.3 Alfonso Durazo

22º Con un índice de posicionamiento de 36.5 Mario Delgado

23º Con un índice de posicionamiento de 36.2 Adán Augusto López

24º Con un índice de posicionamiento de 36.0 Luisa María Alcalde

25º Con un índice de posicionamiento de 35.7 Rafael Ojeda Durán

¿Es en serio, querido Ciro?

Mi amigo Ciro Gómez Leyva y su equipo no hacen encuestas, pero las difunden. Algunas las realizan colaboradores fijos, por así llamarlos, como Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano —ambos también muy buenos amigos—, propietarios, directivos y analistas de la empresa México Elige, quienes evidentemente patrocinan tales estudios para darlos a conocer en el espacio más importante de la radio mexicana.

Otras encuestas Ciro las da a conocer en Radio Fórmula después de que las publican distintos medios, como Reforma, El Financiero, El Universal y SDPNoticias; por lo que a nuestro portal informativo se refiere, siempre le doy las gracias al periodista líder en las audiencias radiofónicas.

Ciro ha tenido, desde 2012, muy malas experiencias con los estudios de opinión. Gómez Leyva es uno de los grandes periodistas de México, pero las encuestas no lo favorecen. En las presidenciales de ese año, cuando el señor Gómez Leyva conducía el principal informativo de Milenio TV, dio a conocer las encuestas de GEA/ISA, que resultaron desastrosas, ya que le daban a Enrique Peña Nieto una ventaja tan grande que para mucha gente no era producto de errores metodológicos, sino de vil comercio.

Meto las manos al fuego por Ciro, a quien considero incapaz de venderse. Pero, de plano, no puedo decir lo mismo de GEA/ISA.

Desde hace un par de años Ciro Gómez Leyva se está equivocando con las encuestas de México Elige, que fueron muy buenas antes de 2018, pero que ahora fallan muy feo, entre otras razones porque su metodología en Facebook ya no es adecuada; ocurre así simple y sencillamente porque esta red social presenta ahora muchos problemas que complican operar en la misma.

Una metida de pata enorme en el proceso electoral de 2021 consistió en que México Elige pronosticó una derrota aplastante para Alfonso Durazo en Sonora, cuando lo cierto fue que el extitular de la Secretaría de Seguridad se impuso por más de 15 puntos.

Ciro se molestó cuando se le dijo que México Elige tenía un conflicto de interés en Sonora, ya que uno de sus propietarios, Sergio Zaragoza, participaba en el grupo de estrategas del frustrado rival de Durazo, el priista Ernesto El Borrego Gándara. Debió molestarse con Zaragoza, ¿o no?

No creo que Zaragoza sea estratega de Marcelo Ebrard, así que no hablaré de conflicto de interés: diré, en lugar de ello, que solo puede ser consecuencia de la peor locura el resultado que hoy México Elige presentó con Gómez Leyva en Radio Fórmula: que Ebrard está mejor posicionado que AMLO. Se pasan con estas mediciones, de plano.

Lo anterior nadie lo va a creer, tal vez excepto el propio Ebrard. Quizá por tanta credulidad es que se ve a Marcelo tan pasado de peso y cachetón… porque, lo dicen la medicina clásica, la única consecuencia de creer en encuestas tan absurdas es la de engordar.

En las encuestas serias si se pregunta, no por el indefinible posicionamiento —no vale la pena utilizar tal categoría mercadológica en política—, sino, más bien, si se busca por ejemplo medir la confianza de la gente en los principales funcionarios y funcionarias, siempre el presidente está muy por encima de todo su equipo y de los gobernadores y gobernadoras. Si en el titular del ejecutivo confían más del 60% de los mexicanos y las mexicanas, en el resto de las personalidades políticas tales porcentajes caen a niveles del 2%, si no por otra cosa, porque a quienes integran el gabinete se les conoce poco y los y las gobernantes locales solo son referentes en sus entidades.

¿Ciro ya olvidó que, según México Elige, no tiene Durazo ningún bono democrático?

La encuesta dada a conocer este lunes en Radio Fórmula dio a Durazo una alta calificación en el grupo de gobernadores y gobernadoras. No dudo que así sea, aunque preferiría esperar a futuras encuestas de MetricsMX para poder opinar al respecto.

Lo que me llamó la atención fue lo que Ciro dijo acerca de las buenas notas de Durazo: algo así como que se deben al bono democrático del gobernador de Sonora, ya que este no ha hecho nada para merecer el reconocimiento.

No sé qué haya hecho Alfonso Durazo ni de qué tamaño sea su bono democrático, pero no se me olvida que los encuestadores que colaboran con Ciro Gómez Leyva, después de haber fallado por unos 30 puntos en Sonora, dijeron en el programa líder de la radio, para justificar su pésima encuesta, que en tal estado había habido un fraude electoral ¡¡¡operado por el narco!!! Expresaron una tontería, desde luego, pero no se disculparon ni tampoco, hasta dónde recuerdo, Ciro los refutó en el momento en que debió haberlo hecho con el único argumento sensato: no es intelectualmente honesto defenderse con infantilismos de un error tan grande.