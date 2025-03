“Decencia”. Así encabeza Ciro Gómez Leyva su artículo de hoy lunes 17 de marzo de 2025 en Excélsior.

No es exacto, querido Ciro, decir que “Claudia Sheinbaum ha traído decencia a la vida pública en los primeros seis meses de su mandato”. La decencia ya estaba ahí, en la 4T fundada por Andrés Manuel López Obrador. Es una de la razones por las que Claudia decidió participar en la política colaborando con AMLO, y solo con AMLO, desde hace más de un cuarto de siglo. El movimiento de izquierda, que va más allá de Morena y que llamamos cuarta transformación, ha sido tan decente que hizo posible la llegada, por primera vez en la historia, de una mujer a la presidencia, y no cualquier mujer, sino una reconocida por su honestidad, su preparación y su talento.

No es la primera vez que Ciro Gómez Leyva elogia a Claudia Sheinbaum Pardo de la peor manera posible: comparando sus virtudes objetivamente demostrables con los defectos de AMLO calificados de esa manera desde la subjetividad de un columnista que detesta al expresidente.

Quizá no le faltan razones a Ciro para aborrecer a Andrés Manuel. Si las tuviera y pudiera expresarlas con ecuanimidad analítica, debería darlas a conocer. Sería una interesante aportación al debate sobre el periodismo y sus relaciones con el poder en México.

Lo que no se vale es probar la decencia de Claudia Sheinbaum argumentando que no es como AMLO porque “no ha habido en su acción y palabra la agresividad y malignidad de López Obrador, un poderoso que desparramó discordia, un linchador desde la presidencia que denigraba, asfixiaba, extenuaba al adversario, un líder que abusaba de su poderío, y eso lo volvía, de manera inexorable, un gobernante indecente”.

Será tema de discusión durante mucho tiempo si AMLO fue verdaderamente un gobernante indecente o no. Gente de la comentocracia, como Ciro Gómez Leyva —y Raymundo Riva Palacio, Joaquin López Dóriga, Héctor Aguilar Camín— no dudan: López Obrador actuó siempre inmoralmente. Muchas otras personas —algunas con espacios en los medios, millones en el resto de la sociedad mexicana— piensan que Andrés Manuel fue un presidencia no solo decente, sino ejemplarmente decente.

Entre la gente convencida de la decencia ejemplar de AMLO está la presidenta Sheinbaum. El fin de semana lo dedicó a homenajear al tabasqueño y, cada vez que resulta necesario, lo defiende de las calumnias que se difunden en redes sociales y medios. Una de las personas gobernantes más influyentes de la actualidad —lo dice la prensa mundial, con una altísima aprobación de más de 80%— no se cansa de encomiar a Andrés Manuel, quien ya en el retiro ha demostrado su dominio del arte de la política por la vía de no intervenir para nada en los debates públicos.

Ciro Gómez Leyva es un periodista muy listo y creativo. No le costará demasiado esfuerzo entender que es obsceno elogiar la decencia de Claudia Sheinbaum calificando de indecente a Andrés Manuel López Obrador.

No sé qué busca Ciro con tales comparaciones. Si lo que quiere es que se peleen la presidenta y el expresidente, no ocurrirá. ¿Provocar a AMLO para obligarlo a hablar en público y que genere un problema? Sin duda Gómez Leyva es un periodista importante, pero no tanto como para que López Obrador rompa su silencio.

Como no conozco ni los fines ni las motivaciones de Ciro Gómez Leyva, especularé. Escribe de esa manera por influencia nocivas que recibe en Madrid. Entiendo que ahora pasa en la capital española otro periodo de semiexilio voluntario y semivacaciones por semijubilación. Seguramente pasa un par de tardes a la semana en los cafés madrileños acompañado de su amigo Felipe Calderón. Y bueno, ya sabemos cómo es el esposo de Margarita Zavala. O, como dice un refrán de aquellas tierras, dos pájaros en una espiga hacen mala compañía.