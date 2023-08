Durante más de dos décadas la izquierda ha gobernado la Ciudad de México . De hecho, el mismo López Obrador marcó un precedente importante que, desde la perspectiva ciudadana, es calificado como uno de los mejores a nivel mundial, especialmente por el proyecto de desarrollo social que generó prosperidad. Ese buen manejo le permitió dejar un legado significativo para la posteridad que, por supuesto, siempre se sostuvo de niveles muy altos de popularidad. En efecto, la capital del país se ha consagrado como el principal epicentro no sólo de la lucha social, sino del lopezobradorismo.

Por años, el presidente Obrador construyó una importante base social de apoyo que, en gran medida, ha respaldado las políticas públicas del ahora mandatario federal. Incluso, la Ciudad de México revolucionó con los gobiernos de izquierda. Con ese desarrollo social, las condiciones de vida han alcanzado niveles positivos. Asimismo, se ha logrado que la modernidad, a través de los servicios sociales, signifiquen un mecanismo para coadyuvar con los sectores más vulnerables. En medio de todo eso, hay que ponderar también los programas sociales que han servido de gran ayuda y que, inclusive, puso en marcha AMLO desde que gobernó el Distrito Federal.

En fin, nos llevaría mucho tiempo y espacio poder enumerar una larga lista de logros a lo largo de dos décadas. A lo que vamos es que, con esa premisa, las condiciones están dadas para que la izquierda siga gobernando la Ciudad de México. Ese es el principal punto que nos ha llevado a construir la narrativa de esta columna. De hecho, si hoy fueran las elecciones, Morena ganaría con una diferencia importante, de acuerdo con la evaluación de distintas casas encuestadoras que muestran datos a favor del lopezobradorismo.

Es verdad, la derrota que sufrió Morena en las elecciones intermedias fue durísima. Sin embargo, atrás ha quedado el sabor amargo de lo que fue, no hay duda, un exceso de confianza y falta de operación política el día de la elección en CDMX. Hubo mucha parsimonia y, confiados en la inercia del partido, no se capitalizó ese efecto en el escrutinio público. Podemos decir, con una ponderación más reflexiva, que esa situación no volverá a suceder, pues Morera, y distintos cuadros de peso, vienen trabajando fuerte para recuperar bastiones importantes en el epicentro de la lucha social que, evidentemente, es la Ciudad de México.

Sin ir más lejos, ahora que se puso en marcha el proceso de información que delineó el Consejo Político Nacional de Morena, Ricardo Monreal, aspirante presidencial, ha recorrido varias alcaldías y, de acuerdo con lo que ha trascendido, visitará el total de delegaciones. De hecho, en cada una de las presentaciones los eventos se han visto abaratados, pues el Monrealismo tiene gran presencia y simpatía en toda la geografía de la Ciudad de México. Eso, evidentemente, coadyuvará a refrendar el triunfo electoral del 2018 ahora que el movimiento ha mostrado unidad y fuerza para lo que se avecina.

Repito, lo que pasó en la elección del 2021 fueron factores de descuido, empero, para evitar que ese escenario se repita, el propio presidente López Obrador ha trazado un plan territorial importante. Y, sin descuidar las giras a lo largo y ancho del país, Ricardo Monreal, aspirante presidencial, está jugando un papel preponderante de cohesión en la Ciudad de México. De hecho, gran parte del equipo del exlíder de los senadores de Morena se concentran en alcaldías claves y, para efectos de alimentar las estructuras internas, las visitas que ha hecho, y las qué están pendientes en las próximas semanas por realizar, serán fundamentales para que Morena gane la elección y refrende, como apunta la lógica, una victoria a la causa lopezobradorista.