Estimado Federico Arreola:

La sensibilidad política, el sentido de la historia, las experiencias vividas, el correlato y el contexto resultan inexcusables en cualquier tipo de análisis. Ninguno de ellos escapa de las adhesiones políticas o ideológicas que todos adoptamos. Objetividad y neutralidad son, en mi opinión, trucos o cuentos de pescadores, sin descontar oportunismos, deslealtades y las siempre vivas expectativas de rentabilidad y lucro.

Sigo tus columnas desde aquellos tiempos de la campaña de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Me resulta importante frecuentar a quienes cuentan con fuentes directas de información como fueron las tuyas con Luis Donaldo; lo que vale es distinguir los propósitos buscados: intencionalidad y honestidad, convicciones, lealtades y principios, esenciales a las libertades de lectores y comunicadores. Me parece que lo demás son quimeras o morralla a cargo de quienes tienen como “fuentes” la canción de El Chorrito de Cri-Cri:… “Allá en la fuente, había un chorrito; se hacía grandote… Se hacía chiquito…”

Hace rato leí tu columna de hoy “Las 11 preguntas que explican por qué la guerra sucia contra AMLO no cesa”. Agregaría que no cesará: irá in crescendo. Aunque discrepo muchas veces de esas analogías políticas atrabancadas y tramposas, no dejo de pensar en el caso del presidente Juárez (y muchos más) que, a 150 años de su muerte (1872), la derecha pueril y el aldeanismo rencoroso de católicos fanáticos, delirantes, ridículos de pena ajena siguen repitiendo una y otra vez: “Ahorita regreso, voy al Juárez”, su chistosa expresión para anunciar que iban al excusado. Y es lo mínimo que rebuzna para ilustrar a ese personaje histórico.

Pero no todo está podrido en Dinamarca. Venturosamente surgen otras veces, ciertamente menos escuchadas y difundidas que toman distancia del encono y la mezquindad; del griterío de quienes se regodean con odio y ofensas hacia el presidente. Una de ellas es la tuya. Destaco otras más, que parecen un rayo en cielo calmo, pero existen y también encuentran eco. Pero también un grupo de “tertulianas” como a sí mismas se llaman; son mujeres de la Red de Periodistas de a Pie que colaboran en el portal Pie de Página que se reúnen mensualmente y nos hacen llegar parte de sus deliberaciones. Recomiendo la última de ellas publicada el día de ayer “Tertulianas. El gobierno y los medios: ¿cuál es el papel de las mañaneras para la democracia?”; su lectura me permitió respirar oxigeno proveniente de un periodismo distinto al que campea actualmente en casi todos los medios, incluidas las redes sociales.

Finalmente, casi podría asegurar que la gran responsabilidad del presidente López Obrador, con su discurso y sus políticas públicas consiste en haber volteado al revés a no pocos periodistas, opinadores, intelectuales orgánicos y funcionales, que hasta antes del movimiento de la 4T eran “digeribles” y hoy resulten al menos a para mí, absolutamente deleznables; son tantos y tantas que es ocioso referirlos uno a uno. Me quedo con aquellas reflexiones de Miguel Ángel Granados Chapa (cito de memoria): “Todos estamos obligados a revisarnos de continuo; cada quien sabe por qué cambia de casaca”.

Andrés Manuel López Obrador es un hombre cargado de identidad e historia. Algo inadmisible para sus críticos que lo miran con otro prisma, el mismo por el que se asoma esa cosa que lo llamó “mesías tropical”, el ideólogo Enrique Krauze, y toda esa “derecha tartamuda” como la clasifica en su artículo de hoy Sabina Berman en El Universal.