Les platico:

A golpes de pico y mazo, muchas estatuas de Hugo Chávez han sido derrumbadas por enardecidos venezolanos que no aceptan la tercera reelección de Nicolás Maduro.

Esto ocurre en varias provincias e incluso en la capital, mientras las fuerzas del régimen dotadas de armas letales, se enfrentan a los cacerolazos que retumban por todos lados, desde dentro de las casas e incluso en las marchas de protesta que tienen lugar por todo el país.

Foto: Ivonne Sena y Edwin Sánchez

Militares son la clave

En una anterior visita que hice a Venezuela en el año 2019, fui invitado por ex militares de Chávez que tienen su reducto en la ciudad de Mérida.

Se hacen llamar “La Resistencia” y hoy que los contacté -ya de regreso a mi tierrita- me dijeron que a los líderes opositores no se les escapa el hecho de que si quieren llevar a buen término su lucha contra el totalitarismo de Maduro, deben acercarse a los mandos actuales del ejército y de la policía estatal.

En una entrevista que tuve con María Corina la noche de las elecciones -y que publicaré esta misma semana- me dijo que ya están en contacto con algunos de los jefes activos de la milicia y la policía.

“Recuerda que le pregunté a una mujer que se me acercó en Caracas ¿quién le había dicho que mi vehículo pasaría por esa zona? y me respondió: ´el jefe de la policía local’. Esto significa que dentro del mismo régimen chavista hay fisuras. Las vamos a aprovechar”, me dijo categóricamente María Corina.

Poder militar venezolano contra otros países:

En una conversación que tuve con Alfonso Marquina, diputado opositor hoy en “receso forzado”, me dijo que Maduro está desfalcando a la nación al mantener a un ejército compuesto por más de 4 millones de elementos que conforman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Recuerden, la población venezolana es al 2024, de 29 millones 395 mil 334 habitantes.

El BigData consultó esta información con fuentes de la ONU y resultó que el ejército más numeroso es el de China: 2 millones 35 mil elementos a diciembre 2023.

Le sigue EU: un millón 395 mil y Rusia: 900 mil.

Venezuela considera dentro de sus milicianos a los reservistas, mientras que los ejércitos chino, norteamericano y ruso son profesionales en activo.

De cualquier forma, es un ejército muy grande el de Venezuela, comparado con el tipo de país que es.

En la lista de los 142 más armados del planeta, ocupa el lugar 45.

Además, Maduro presume su cercanía con los gobiernos de China y Rusia.

Que las calles no se enfríen

La proclama popular opositora en Venezuela es que María Corina Machado y el candidato del frente opositor no dejen que las calles se enfríen.

Y Mientras esto sucede dentro del territorio venezolano, afuera, nueve países piden una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA para exigir a Maduro que muestre las actas que supuestamente le dieron el triunfo en las elecciones del pasado domingo.

Esos países son: Uruguay, Argentina, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Los presidentes de Brasil y Chile se han expresado también en la misma dirección.

Los únicos que apoyan a Maduro son Cuba y Nicaragua.

Petro, de Colombia, se mantiene a la expectativa, al igual que López Obrador, de México.

De Honduras y El Salvador tampoco se sabe qué postura están adoptando sus presidentes.

En una rueda de prensa con la presencia de numerosos corresponsales extranjeros, María Corina Machado dio a conocer que con el 73.2% de las actas en su poder, Nicolás Maduro obtuvo 2 millones 759 mil 256 votos y Edmundo González Urrutia, 6 millones 275 mil 182.

“Y tenemos más actas que en este momento se están computando”, dijo, al invitar a sus simpatizantes a concentrarse frente a la sede de las Naciones Unidas, en la avenida Francisco de Miranda, de la zona Palos Grandes, en Caracas.

Chávez, al suelo

Imágenes que hicieron recordar lo que sucedió en Libia e Irak, recorren el mundo dando cuenta del derrumbamiento de estatuas de Chávez en varias provincias, como Zulia, Falcón e incluso en la misma Caracas, en la plazuela de la avenida Carlos Soulette, de la Parroquia La Guaira.

