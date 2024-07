Tengo otros datos

La izquierda francesa agrupada en la alianza Nuevo Frente Popular (NFP), ganó la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia de este domingo 7 de julio, venciendo contra todo pronóstico a la ultraderecha de Marine Le Pen, que la mayoría de las encuestas, daban como triunfadora.

El triunfó de la izquierda en Francia es una buena noticia para México, ya que será mucho más fácil negociar la ratificación del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con el país azteca, además de que el líder del NFP, Jean-Luc Mélenchon tiene gran admiración por México y es amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, (TLCUEM) que fue signado desde el año 2000 y que rige las relaciones comerciales entre las dos regiones, ha permitido un crecimiento significativo del comercio bilateral y ha actuado como catalizador de flujos de inversión.

En junio del 2015, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció que había logrado un acuerdo para renovar y modernizar el Tratado de Libre Comercio con el bloque europeo, en tres pilares que contemplarían: concertación política, cooperación y condiciones de comercio e inversión.

Las negociaciones para llegar a la firma de la renovación del acuerdo comercial se han retrasado y hasta ahora no se llegado a un convenio que satisfaga entre las partes.

La renegociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE) y México podría traducirse en una relación de más de 75 mil millones de dólares.

La firma de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México acumula cuatro años de retraso, considerando la ruta crítica original trazada por la Secretaría de Economía.

La modernización del acuerdo comercial entre México y los países europeos considera la incorporación de nuevos temas como comercio digital, facilitación comercial, energía y desarrollo sustentable.

El TLCUEM debe pasar por 27 parlamentos nacionales de países del viejo continente, por lo que esperan un largo camino hacia la ratificación, pero el capítulo comercial podría arrancar de manera provisional cuando se obtenga el voto del Parlamento Europeo, que en la actualidad está dominado por la derecha.

Para México, la Unión Europea significa una importante fuente de inversiones y un mercado prometedor, integrado ya por 27 países con más de 500 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) superior a los 13.8 billones de dólares.

México es importante para los países miembros de la UE dada su posición geográfica intermedia con Estados Unidos y el resto de América Latina, además de las magníficas ventajas que se dan para la inversión en algunas regiones del país y poder entrar al mercado de América del Norte.

En los 22 años de aplicación del acuerdo actual, el comercio bilateral de mercancías entre las dos regiones se ha incrementado en un 150%.

La Unión Europea es el tercer socio comercial de México y la segunda fuente de inversión extranjera directa, con un intercambio en 2019 de 75 mil 500 millones de dólares, mientras que las exportaciones mexicanas alcanzaron los 25 mil millones de dólares, según estadísticas de la UE.

El líder de la izquierda francesa Jean-Luc Mélenchon quien también fue candidato a la presidencia de su país hace algunos años y también es creador del movimiento Francia Insumisa, visitó la Ciudad de México en julio del 2022 y concedió una conferencia de prensa con reporteros mexicanos, donde contestó preguntas sobre el panorama mundial, la inflación, la guerra en Ucrania, la crisis del gas y la producción de alimentos.

Durante la conferencia tuve la oportunidad, como reportero de SDP Noticias, de preguntarle al activista social europeo sobre cómo había cambiado la visión sobre el colonialismo en Francia desde que Frantz Fanon, psiquiatra y escritor que analizó escrupulosamente dicho fenómeno, y cuyo prólogo fue mundialmente conocido por haber sido escrito por Jean Paul Sartre, en su libro titulado como “Los condenados de la tierra”.

La contestación de Mélechon fue amplia y amable e incluyó en su respuesta aspectos presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, como alguien que entiende esta dinámica de las potencias y los colonizados.

“En lo más profundo del pueblo, en todas partes, no solo los que están pidiendo algo en el nivel social. Es decir, culturalmente ideológicamente no solo los que están pidiendo algo está construyendo una ruptura, como una forma de organización del mundo. Yo creo que el momento político es muy interesante por eso, y de eso hemos hablado un gran momento con López Obrador porque me parece bien comprender este proceso… México hace más que sacar petróleo, entonces con el colonialismo, usted lo sabe, Francia ha tenido un papel colonialista. Yo creo que la única manera es cambiar los métodos de los que dirige nuestro país, pero también cambiar la realidad, porque cuando hay corruptos hay corruptores, eso es lo que hay que romper. Cada uno tiene su parte de responsabilidad, nosotros franceses más que otros, porque son las multinacionales francesas que han construido un modo de relación, pero eso no es Francia”

Al saber de los resultados de la contienda electoral de este domingo 7 de julio en el país galo el líder de la izquierda francesa reaccionó inmediatamente y llamó al presidente Emmanuel Macron a poner a la izquierda al mando del gobierno.

El líder de la izquierda dijo que el jefe de gobierno tiene que ser del Nuevo Frente Popular, la coalición de izquierdas que su partido, La Francia Insumisa, formó con socialistas, comunistas y ecologistas.

“Y tiene que aplicar su programa y solo su programa”, subrayó Mélenchon, que descartó negociaciones con la coalición de Macron.