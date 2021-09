Los (y las) guaruras de Inés Gómez Mont

Lo siguiente lo envió por correo electrónico una persona confiable cuyo nombre no daremos a conocer:

“Coincidí en un par de ocasiones con la señora Inés Gómez Mont Arena , en los últimos cuatro años, en un hospital del sur de la Ciudad de México. Describo una de ellas: De llamar la atención su ‘equipo de seguridad’, por lo menos de veinte personas incluyendo cuatro o cinco mujeres, distribuido en cinco camionetas. Descendió de una y se fue en otra así que seguramente, por lo menos dos, están blindadas. L@s guaruras con una actitud prepotente, invadiendo lugares donde no debían estacionarse, creando cercos para ‘protegerla’ que incomodaron a todos, etcétera”.