Ayer comenté dos artículos de la prensa mexicana bastante objetivos, ambos publicados en Excélsior: “No somos tibios, somos más sabios” de Ciro Gómez Leyva, y “Conceder para ganar un futuro” de Jorge Fernández Menéndez.

Hice referencia también una nota del New York Times, de la reportera Natalie Kitroeff, que hoy se publica con el siguiente título en la edición impresa de ese influyente periódico: “Mexico’s president calmly tames Trump’s wrath” —“La presidenta de México domina con calma la ira de Trump”—; curiosamente ayer circuló en internet con un encabezado distinto pero que más o menos significa lo mismo, ‘You’re Tough: How Mexico’s President Won Trump’s Praise” —“Eres dura: Cómo la presidenta de México se ganó los elogios de Trump”—.

Los tres textos citados reconocían la habilidad de Claudia Sheinbaum para lidiar pacíficamente a Donald Trump . Lidiar, en efecto: “Burlar al toro esquivando sus acometidas según las reglas de la tauromaquia hasta darle muerte”, como afirma el Diccionario de la lengua española. Desde luego, Gómez Leyva, Fernández Menéndez y Kitroeff no utilizaron lenguaje taurino: yo sí, pero adaptado a la propuesta que ha hecho Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México: la del toreo no violento, sin duda una legítima aspiración de la sociedad capitalina que no desea la desaparición de un espectáculo tradicional —arte, aseguran sus seguidores—, pero que comprensiblemente rechaza el maltrato animal. En la lógica de Brugada, habría que quitarle a la definición del DLE la última frase, hasta darle muerte, con lo que quedaría: “Burlar al toro esquivando sus acometidas según las reglas de la tauromaquia”.

Alguien me dijo que omití en mi columna de ayer un artículo de Enrique Quintana difundido en El Financiero, “¿Cabeza fría = peso fuerte?”.

La cabeza fría es la de Claudia Sheinbaum que, como dijo Gómez Leyva, en el contexto de la relación de México con Estados Unidos empieza a ser sinónimo de sabiduría; es la que ha servido, como expresó Fernández Menéndez, para que México gane un futuro mejor que el presente, a pesar de ceder en este momento ante algunos caprichos con el propósito de tranquilizar —más bien, burlar con las reglas de la tauromaquia no violenta— al furioso Trump; esa cabeza fría de Claudia, inspirada en la clásica sentencia de serenidad y paciencia—, ha logrado que la ira del presidente de Estados Unidos se transforme en elogios hacia Claudia Sheinbaum, tal como demostró Natalie Kitroeff en el New York Times.

Antier —cuando Quintana escribió su artículo— la cabeza fría de la presidenta de México había llevado al peso a experimentar “una sorprendente recuperación, llegando a 20.06 por dólar y cerrando en 20.08 pesos”. Eso anteayer porque ayer, cito al diario Reforma, lo que ocurrió fue: ‘Baja dólar de los $20’. El Superpeso se fortalece porque la presidenta actúa sin precipitarse, como las figuras de la tauromaquia frente al toro bravo.