En el PGA Tour, el sueco Ludvig Averg logró en Georgia nueva marca en los últimos 36 hoyos, con dos increíbles rondas de 61 golpes, para arrasar en el RSM Classic, con score de 253 golpes, 29-bajo par. Así ostenta un título en el DP World Tour y un título en el PGA Tour, además participó en la pasada Ryder Cup, como parte del equipo vencedor, en Italia. Tendrá la posibilidad de jugar tanto el DP World Tour, como el PGA Tour en un calendario muy intenso. Aberg destrozó la cancha Seaside Course, con siete birdies en los primeros once hoyos y de no haber cometido un solitario bogey en el hoyo 12, el campeón habría navegado más tranquilamente rumbo al título. Apretó en la recta final, con birdies en 15, 17 y 18, para dejar en segundo sitio al Mackenzie Hughes. Luego, en el tercer lugar, finalizaron dos estadunidenses, Tyler Duncan (65) y Eric Cole (67), cada uno con score de 260 golpes, 22-bajo par. El colombiano Camilo Villegas, libró el corte y terminó en el lugar 58, con score de 273, nueve-bajo par. En el DP World Tour, el danés Nicolai Hojgaard firmó 64 golpes, ocho-bajo par en la ronda final con lo que supero a Matt Wallace (69), Tommy Fleetwood (68) y Viktor Hovland (68), quienes finalizaron con score de 269 golpes, 19-bajo par, a solamente dos de distancia del danés. Fue el tercer título de Hojgaard en el circuito europeo y el primero desde febrero de 2022. A sus escasos 22 años, ya es un triple campeón en el DP World Tour. Matt Wallace, quien había disparado un electrizante 60 el sábado, aflojó el paso en la jornada final, con 69 golpes. En el Women’s Amateur Latin America, el WALA, la argentina Ela Belén Anacona se quedó con el trofeo en la tercera edición, que fue disputada en la cancha de Pilar Golf, en Argentina. Anacona firmó parciales de 67 y 69 finales, para capturar la victoria con score récord de 273 golpes, 15-bajo par, en una jornada final que se jugó bajo condiciones ventosas en Pilar Golf. Ela fue contundente, ganó por un margen también de récord, doce golpes de ventaja sobre su más cercana perseguidora, la venezolana Vanessa Gilly, La veterana María Olivero, quien a sus 49 años cayó al tercer sitio, con score de 286 golpes, dos-bajo par. La mejor mexicana fue Sofía Clarisa Temelo, que ocupó el sexto lugar con score de 289 golpes, uno-sobre par. Ahí se anunció que la sede del torneo para 2024 será en Lima, Perú. En la LPGA, llegó a su fin la temporada regular, con el triunfo de la coreana Amy Yang en el CME Group Tour Championship, en la cancha de Tiburon Golf Club, en donde la nueva campeona sostuvo un gran duelo contra la japonesa Nasa Hataoka y la estadunidense Alison Lee. Con parciales de 68-63-64-66, Yang anotó un impresionante 27-bajo par, con score de 261 golpes.Inició desde muy joven cuando aun no cumplía los 20 años de edad y son ya 18 temporadas que acumula en forma consecutiva, a lo largo de una trayectoria de gran consistencia. Además, a sus 34 años, Yang es la ganadora de más edad en la presente temporada. Paradójicamente, esta fue su primera victoria en suelo estadunidense, ya que en ocasiones previas, lo había hecho en la parte de Asia de este circuito. La última vez que triunfó, fue en Tailandia en 2019 y ahora da el salto en Estados Unidos. Lilia Vu, quien cerró en grande con parcial de 65 golpes, aseguró el título de Jugadora del Año al finalizar en cuarto lugar. Gaby López terminó en el lugar 30, con score de 278 golpes, diez-bajo par. EL Trofeo Vare, para el mejor promedio de score, correspondió a la tailandesa Atthaya Thitikul. Yo les recuerdo que jugar golf es …. Hacer amigos ¡hasta la próxima! asanchez@infogolfamerica.com