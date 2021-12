Aumenta rechazo hacia alcalde de SPGG

Irreverente

Les platico: incluso quienes participaron en sus campañas políticas se enfrentan a Miguel Treviño pues consideran haber sido engañados por el todavía hoy, alcalde del que fuera municipio modelo de México.

Tal es el caso de Bárbara Martínez Gámez, vecina de la Colonia Rincón Colonial, quien me dijo textualmente lo que en seguida reproduzco. Abro comillas:

”Que mal y triste que Miguel Treviño no cumpla lo que en campaña prometió: ser un alcalde diferente. Yo anduve en su campaña pero me arrepiento de haberlo apoyado porque es un mentiroso y sus regidores ‘independientes’ salieron igual de falsos.Miguel cree que si no levantan la mano para apoyar sus designios los puede correr, tal como hizo con José Mario Benavides.Pone a puros incondicionales que le dan la espalda a la ciudadanía.Miguel, sus funcionarios y regidores mentirosos, van a pasar a la historia como lo peor que ha tenido San Pedro Garza García.”

Bárbara Martínez Gámez sobre Miguel Treviño