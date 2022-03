Aplanadora en San Luis

Goleada monumental en el Alfonso Lastras; además, gustó la dinámica de juego de Las Amazonas. No hay mucho que comentar del aspecto defensivo porque fue un auténtico domingo de día de campo para Greta Espinoza, Cristina Ferral y Cecilia Santiago; tan es así que Roberto Medina le dio minutos de descanso a “La Dama de Hierro” para el segundo tiempo, y su lugar fue ocupado por la experimentada Miriam García, que tampoco tuvo mucho trabajo en defensiva.

De los seis goles anotados por Tigres Femenil, se destacan varios aspectos; quizás uno de los más importantes es que ya se rebasó a Las Rayadas en el rubro de más goles anotados en este torneo y hoy ya amaneció el equipo de San Nicolás con el reconocimiento como mejor ofensiva en la estadística del sitio web de la Liga BBVA Mx Femenil.

Además, lo de Stephanie Mayor es para reconocer; no tuvo un buen inicio de torneo en cuanto a goles, pero se ha repuesto a eso y no solo alcanzó a las goleadoras en lo que va del semestre -Charlyn Corral de Pachuca y Licha Cervantes de Chivas -, sino que además se hizo de la cima en la tabla de goleo con once tantos hasta el momento, producto del doblete de ayer. Mayor contribuyó al tercer y cuarto gol de la tarde, pero también al volumen de juego en ataque con buenas combinaciones con Ovalle, Fishel y Kanu.

Por otra parte, la que también marcó doblete fue “La Big Fish”, quién se hizo presente en el primero y en el último gol del partido. Una jugadora que nuevamente demuestra que su acoplamiento al futbol mexicano y a Tigres Femenil, es cada vez más una realidad.

Lo de Ovalle sigue siendo una realidad consumada, “La Maga” dio un gran partido, para no variarle, e hizo lo que quiso en su banda natural y cuando también fluctuó por el lado opuesto; quizás lo único que se le puede recriminar es esa jugada de más que en ocasiones lleva a cabo y que no le permite definir cuando tiene clara la oportunidad de gol.

Por último, hay que decirlo, en este espacio hemos señalado a Roberto Medina como el responsable de malos funcionamientos en partidos puntuales de jornadas pasadas, pero ayer la victoria y el cómo se dio fue en gran medida un acierto de él. Supo leer el juego de forma correcta y los cambios los mandó en el momento indicado.

Las Amazonas están al acecho del acérrimo rival; se puede y se debe alcanzarlas y campeonar una vez más #SiempreContigoTigresFemenil.

