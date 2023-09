Ante la ventaja enorme de Claudia, Castañeda quiere comprarle a Xóchitl ¡toda la prensa!

Dice El Güero: “Si los números no se mueven, Houston we have a problem”. Palabras en inglés usadas cuando un proyecto valió gorro. En efecto, el proyecto Xóchitl con gelatinas, que no dará pelea a Claudia en 2024.