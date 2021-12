AMLO y su distancia de la Banca de Desarrollo

PROMETEO

La Banca de Desarrollo con cifras reportadas a septiembre de 2021, último reporte entregado, continúa con resultados a la baja que poco contribuyen al crecimiento económico que tanto requiere el país en cada una de sus regiones. Los indicadores de cartera de crédito con cifras de CNBV de Banobras, Nafin-Bancomext SHF, FND, FIRA, Banco del Bienestar y Banjercito de 2018 a la fecha reflejan en sus reportes una tendencia marcada a la baja en especial a partir de 2020. Ya han paso tres años y el tiempo no retorna para impulsar el crecimiento económico al que se aspira en cualquier gobierno democrático que busca dar resultados a la sociedad en general.

Banobras tiene un mandato más específico a proyectos de infraestructura con gobiernos federal, estatales y municipios. Concentra la mitad del total de la cartera de la Banca de Desarrollo, pero su impacto regional se diluye en pocos, pero grandes contratistas y proveedores privados, su cartera vencida no supera el 1 por ciento.

FND (Financiera Nacional de Desarrollo) es una entidad orientada a las actividades de agro negocios, pero con fuerte influencia de la Secretaria de Agricultura y de grupos y organizaciones campesinas que politizan en exceso la canalización de recursos de esa institución, su cartera vencida en niveles del 3 por ciento, sin embargo, no es supervisada en sus cifras por la CNBV.

Banjercito con recurso etiquetados para las fuerzas armadas, su cartera vencida en niveles del 3 por ciento, por lo que es un sector que si bien en esta administración, participa de una u otra forma en todas obras clave (AIFA, Tren Maya, Tren Transistmico y Dos Bocas. Su participación en crédito es para su personal, las grandes obras están fondeadas con presupuesto directo de SHCP.

SHF, esta anestesiada y en terapia intensiva desde hace 9 años, después del boom y debacle del sector hipotecario con esa institución, que apoyo a grandes desarrolladores y financieras especializadas, al recibir grandes portafolios en pago que han sido de difícil recuperación por su lata cartera vencida que supera el 15%, sin considerar lo que reporta en cuentas de orden por fideicomisos que agrupan carteras vencidas recibidas en pago, sus indicadores y capital están seriamente comprometidos. Y lo más triste es que esas deudas fueron reestructuradas a largo plazo en los sexenios de 2006 a 2018 en una especie de fobaproa hipotecario que estamos pagando todos los mexicanos y de cuyas acciones de recuperación han sido con pobres resultados.

Banco del Bienestar que se ha convertido en el gran objetivo de la Banca de Desarrollo para esta administración de AMLO para impulsar a su manera la dispersión de recursos de programas sociales a través de la Banca de Desarrollo de manera visible, sin embargo, ha sido en el tema de infraestructura y tecnología de sucursales por todo el país, sin embargo en tres años, los resultados que reportan en esa institución que cada sexenio le cambian de nombre, son catastróficos por su excesiva cartera vencida en niveles del 20% y por sus pésimos resultados año tras año. El problema es que se ha convertido en refugio para políticos sin experiencia en la banca, pero afines al gobierno en turno y ese subsidio y malas decisiones las pagamos todos con nuestros impuestos.

FIRA, que al ser una serie de fideicomisos relacionados con la agricultura (FEFA, FEFA, FOPESCA), orgánicamente depende del Banxico, algunos especialistas en el sector dicen que el principal mandato de Banxico es controlar la inflación y no el crecimiento económico, entonces no se entiende porque tiene bajo su responsabilidad a FIRA, al ser fideicomisos su información está protegida para su análisis público y no son cifras que reporte a CNBV, por lo que la concentración de cartera y los riesgos no pueden ser analizados por los mortales. Y no se trata de técnicas o sectores especializados, son números y estadísticas que deben ser públicos y revisados de manera transparente y clara.

Nafin y Bancomext, que el mismo AMLO ha señalado que se orientaron a dar crédito a los amigos del poder, su cartera vencida es del 2 por ciento sumarizando ambas instituciones, es bajo, pero también bajo su nivel de colocación en el sector micro, pequeña y mediana empresa. Ese ya no es su sector (son grandes corporaciones nacionales y extranjeras), salvo la publicidad que se escucha en radio y que nada tiene que ver con la realidad. Estas entidades han tenido un director general por año, el ultimo duro unos meses y ya es señalado como próximo subsecretario de SHCP, es decir tenemos débiles instituciones de Banca de Desarrollo, pero unos genios al mando que como la materia solo se transforman de un lugar a otro gracias a la cercanía del poder en turno y ahora a que son etiquetados de palabra por honestos, no de eficientes y competentes por sus resultados medibles en las responsabilidades que se les asignaron.

Anexo la liga con los datos de publicación de Banca de Desarrollo. FND y Fira. Aquí las ligas para su análisis y que son mis fuentes de la columna.

https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/PUBLICACIONES/Boletines/Paginas/BD.aspx

https://www.fira.gob.mx/InfEspDtoXML/TemasUsuario.jsp

https://www.fdn.com.co/es/la-fdn/informacion-inversionistas/estados-financieros

El presidente López Obrador tuvo un claro punto de vista en el Fobaproa, que en sus libros lo discierne y cuestiona con claridad e incluso en su posicionamiento en diversos foros, lo menciona. Sin embargo, al parecer la Banca de Desarrollo no ha sido su prioridad, es claro que para la Banca Comercial, no es un tema el impulso conjunto de crecimiento económico, sus analistas económicos, sobre todo de bancos extranjeros, no hacen profundidad de análisis, a ellos les interesa el tema hipotecario, el corporativo, comisiones bancarias, es decir lo que deja ahora y es fácil, lo demás es relleno.

En el sector financiero privado no bancario (SOFOMES, UNIONES DE CREDITO, SOFIPOS, SOCAPS), nos ha faltado músculo, una interacción de primer nivel con la SHCP y el propio presidente. Estamos segmentados en asociaciones y no en conjunto representamos mas de 2 mil intermediarios a nivel nacional y no lo hacemos valer. En primero por no estar en la misma agenda de prioridades en la SHCP y eso nos resta posicionamiento que habíamos logrado en el pasado, hay que recuperar el producto de gallina empresarial. En especial al crédito productivo para micro, pequeña y mediana empresa, que si logramos posicionar la agenda sería factor para crecimiento económico superior al 4 por ciento del PIB cada año. La posibilidad de generar una relación de pool de emisión de certificados bursátiles con la participación de las dos Bolsas de Valores, el acompañamiento de la Banca de Desarrollo para potencializar garantías financieras, diversificar fuentes de fondeo y mitigar riesgo.

La CNBV con tanto cambio, también tare su desorden y ello poco apoya a generar confianza en los mercados de riesgo. Aunado a que el Poder Judicial y su muy anunciada reforma judicial, no da certeza en la recuperación de portafolios de carteras morosas demandadas judicialmente. Eso limita el finamiento, lo encarece y perjudica al sector empresarial. Tenemos que ser más claros en el tema de procedimientos y tiempos judiciales, con responsabilidades a los jueces y autoridades que dilatan los procesos y nos ponen en resultados judiciales por debajo de los países en el continente por corrupción y burocracia judicial.

Durante la pandemia el presidente López Obrador señaló apoyar con sus tandas de bienestar vía el IMSS y la Secretaría de Economía. Es común que se confunda microfinanzas con micro empresas, son conceptos distintos, sin duda que debe haber visión de negocios, pero las microfinanzas son más un medio de subsistencia de las personas para cubrís sus necesidades básicas. En el caso de Micro Empresas, ya es un concepto mas organizado y formal administrativamente. No son conceptos comparables, la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, no son finanzas populares.

Mario Sandoval en Twitter: Twitter@MarioSanFisan