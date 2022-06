Corría el verano de 2002, cuando el ex-técnico de la Selección Mexicana y entonces estratega del Club América, Manuel Lapuente, señaló que aquella sospechosa derrota de México ante los Estados Unidos en el Mundial de Corea-Japón era un “fracasototote”.

”Fue un fracasototote. Nos están tratando de dorar la píldora de que fue muy bueno”, señaló el DT, en aquel entonces, una frase que para bien, o para mal, lo marco para siempre y sigue siendo recordada hasta ahora, 2 décadas después.

Así, entonces, podemos definir la gestión del junior casi sexagenario Claudio X. González Guajardo. Como empresario no ha demostrado nada -todo se lo debe a su padre oligarca- y como operador político, responsable de ese fracasado frankestein político denominado Va por México, no da una.

Veamos los “logros” del junior X. en su autoproclamado papel de “gran estratega” de la derecha mexicana, a tres años y medio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador:

Morena gobierna 20 estados

Los partidos aliados a Morena gobiernan 2

Morena cuenta con 70 millones gobernados

Morena cuenta con la mayoría simple en las dos cámaras, de Diputados y Senadores

En cuatro años, a partir del 2018, el PRIANRD ha perdido 22 gubernaturas.

El PRI no ha ganado ni una sola elección en 5 años

El PRD está al borde de perder el registro

El PRI está cerca de perder el registro en Quintana Roo

¿En dónde está el “liderazgo” de Claudio X. González? ¿En dónde está el liderazgo del “empresario” que nunca ha emprendido nada en su vida, Gustavo de Hoyos Walter? ¿En dónde está el “liderazgo” del aficionado a los procedimientos estéticos, “Alito” Moreno?

No hay tal, no existe. Datos matan relatos. Y con dos estados muy pequeños “ganados” por la coalición de Claudio X. González, con procesos llenos de irregularidades y actos de violencia, no me estaría tan seguro de esas victorias.

Lo mejor para Claudio X. González sería decirle: eres un fracosototote, por dignidad ya retírate de la política. Pero mejor no. Que siga con su ineptitud, racismo y estupidez. Va en gran camino para lograr indirectamente algo muy positivo: la destrucción del PRIANRD y de rebote, el ascenso del PAN Naranja, Movimiento Ciudadano, como segunda fuerza política en el país.