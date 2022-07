ESTIRA Y AFLOJA

Fernando Ortíz y Ricardo Cadena no tienen la culpa del pésimo arranque de América y Guadalajara. El Tano tiene al América en la posición 15 de 18 equipos, Chivas está peor, en el lugar 16.

Y no tienen la culpa porque su labor de “bomberos” la temporada pasada fue suficiente para establecerse como entrenadores de los equipos más populares y mediáticos del país. Directivos que se apantallan y que hoy deben estar jalándose los pelos sin saber que hacer.

América aceptó, hizo bien, jugar una serie de partidos amistosos en Estados unidos. Sabían los promotores que la presencia de este equipo le garantizaría llenos y así fue contra Chelsea y Manchester City, los “usaron” para vender boletos, mientras que se curten con un futbol de alto nivel. Lo intolerante es ver a futbolistas esperando afuera del vestidor del City para cazar autógrafos, como si fueran fanáticos, no profesionales de este deporte. Claro que se vale que te firme una camiseta un jugador de prestigio, pero no hacerlo de esa forma, evidenciando el fanatismo que viven por los jugadores europeos, darse a respetar pues.

Claro que Ortíz no tiene responsabilidad de jugar esta gira de pretemporada europea cuando en México ya está el calendario a tope, y mucho menos es responsable de su continuidad en el América, eso estrictamente se le atacha a los directivos antiguos, léase Santiago Baños y Raúl Herrera. Héctor González Iñarritu llegó después de tomada la decisión.

Cadena es el mismo caso. Embeleso los ojos de Amaury Vergara y está resultando ser similar a su antecesor. Si, con un futbol más organizado pero sin capacidad para anotar, de tener contundencia. Llevan solamente un gol en poco más de 450 minutos jugados, claro incluimos el partido donde fueron derrotados por Juventus, otro partido amistoso anti climático que solo sirvió para que los organizadores llenaran el estadio, y aquí hasta eso no les resultó ya que el estadio de Las vegas estaba a media asistencia.

¿Cambiarlos? No, para qué, si el sistema de competencia de este torneo permite esta mediocridad y no pasa nada. Si ganan tres o cuatro partidos seguidos se meterán a la fase final, y con eso parece que ya cumplieron. No es así, estos equipos tienen la obligación de ser campeones y hoy, América por sus giras estilo Circo de los Hermanos Vázquez y Chivas por incapacidad para tomar decisiones contundentes la dirección deportiva, están muy lejos del nivel que se requiere para ser campeón de un futbol como el nuestro.