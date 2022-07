Annemiek Van Vleuten del Movistar, al más puro estilo del ciclismo clásico, no esperó a que madurara la etapa emulando a Marco, “El Pirata” Pantani, tremendo escalador que le gustaba hacer sufrir a sus rivales desde la primera ascensión. Un grupo fraccionado, en donde la lideresa Marianne Vos, quien sabía que en esta etapa perdería el jersey amarillo, llegó a más de 19 minutos.

La única que le había aguantado, a rueda, era Demi Vollering, líder virtual hasta faltando 60 kilómetros, cuando Annemiek atacó Vollering no soportó el ritmo que impuso la excelente escaladora, a 3 minutos por detrás venia Elisa Longo Borghini virtualmente en 3ra posición, hasta ese momento.

Annemieik arrancó con una diferencia de 1´28″ atrás de la líder Vos. La gente a los lados de la carretera siendo testigos de la cátedra de una etapa del ciclismo clásico sin táctica y más haciendo caso al corazón y al deseo de forzar la carrera e ir al tú por tú. Los equipos se desdibujaron y no han podido más que hacer cada una por ellas mismas.

Van Vleuten superando sus récords de Strava por más de cuatro minutos es la mejor muestra de la intensidad de la competencia tan brutal y la temperatura que no sede a 27 grados, Annemiek siguiendo su propio plan, no a dejado de abastecerse con geles, líquidos y algunas barras de energéticas para que no se termine su gasolina.

A falta de 25 kilómetros Demi Vollering la pasa mal y ya perdió más de 2´00 con relación a la líder de etapa Annemiek, Borghini perdiendo ya 5´30″ a punto de entrar al ascenso del Gran Ballon, se ve a la nerlandesa con un pedaleo característico, con un desarrollo bastante significativo a diferencia de Vollering que trae frecuencia alta de pedaleo, pero con poco avance.

Quien perdió la tercera posición fue la bravísima ciclista italiana, Elisa Longo Borghini. Fue atrapada por un pequeño grupo de seis corredoras y no soportó el tremendo ritmo. Fue superada por la polaca Katarzyna Niewadoma tercera en la general.

Annemieik se gana el jersey amarillo y su triunfo de hoy, pero falta la última etapa de mañana domingo que tiene una llegada en alto en La Super Planche aunque seguramente con el liderato la estrategia de la nueva líder será muy diferente. Nos queda disfrutar una etapa de cierre con llegada en la alta montaña que seguramente estará como la de hoy; llena de aficionados que animan a las ciclistas a terminar estas durísimas etapas.

Con 3h47´02″ llega a la meta la nerlandesa Annemiek van Vleuten con más de setenta kilómetros de escapada sacando 3´27″ a la corredora Demi Vollering, en tercero llegó a 5´17″ Cecil Ludwig. Con una madures que le dan sus 37 años y haber ganado todo: campeonatos mundiales, juegos olímpicos, Giro Donne le han dado el temple y la confianza de vestirse de amarillo. Ella lo dijo al final de la etapa “el amarillo era cosa de hombres”, hasta ahora que vio a la gran Marianne Vos, y hoy ella lo vestirá y posiblemente se convierta en la campeona de esta nueva edición del Tour de France Femme Avec-Zwift