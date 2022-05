Estira y afloja

Ahora no existieron las malditas órdenes del jefe de la escudería Red Bull, no, ahora no le quedó de otra a su equipo más que dejar ganar a Sergio Pérez y nada mas y nada menos en el emblemático circuito de Mónaco, el más Fifi de la Fórmula 1.

Tampoco le dieron la orden de que Max Verstappen ganara, y aunque terminó sufriendo la carrera por el desgaste de sus neumáticos, Checo Pérez tuvo una fantástica carrera. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón?

Las claves del triunfo del Checo Pérez

Desde el Gran Premio de Canadá en el año 2011 se estableció por reglamento que una carrera no puede durar más de tres horas. En Monte Carlo fue una carrera accidentada, con factores que llevaron a que en vez de completar 77 vueltas, se corriera a tiempo. Retraso por lluvia, bandera roja fueron los factores, a lo que Checo Pérez aprovechó.

Y, ¿por qué aprovechó? Por una muy buena estrategia de Red Bull. Ahora sí hicieron un estupendo trabajo, una estrategia perfecta. Hicieron parar a Checo en intermedias antes de que todos los demás pilotos, y cuando entraron los Ferraris, Pérez les había aplicado lo que le llaman en el argot, un “undercut”. Parar y salir por delante, así de simple. Ferrari se equivocó, eso explican los expertos en el tema.

Sergio Pérez ganó, con justicia y personalidad, su tercer Gran Premio de su brillante carrera en la Fórmula 1. Ya lo había hecho en el 2020 en Bareín y en el 2021 en Azerbaiyán.