Durante los primeros meses del año, la aerolínea bandera del país estuvo informando sobre retomar rutas y ampliar frecuencias, así el mes de julio me parece que es un buen momento para analizar los logros alcanzados en la primera mitad del 2024.

Recordemos que por los Juegos Olímpicos de París 2024, Aeroméxico amplió el número de frecuencias a los varios destinos que tiene en el continente europeo, no nada más a París; eso sin olvidar que la línea del caballero águila es uno de los patrocinadores de los atletas connacionales en esta justa deportiva de verano.

Mediante un comunicado, dieron a conocer los resultados obtenidos durante el mes de julio de este año, incluyendo tanto a la aerolínea troncal (Aeroméxico) como a su alimentadora (Aerolitoral).

Durante el pasado mes de julio por sus aeronaves se transportaron a 2 millones 420 mil pasajeros, lo que implica un crecimiento de alrededor del 1.4%, con respecto a lo que obtuvieron en julio de 2023.

Veamos ahora cómo se dividieron el pasaje, ya que la aerolínea a cargo de Andrés Conesa maneja dos rubros: los vuelos domésticos y los internacionales. En el caso del pasaje internacional, Aeroméxico reporta que tuvieron un incremento del 12.7%, pero que en lo referente a los vuelos nacionales o “domésticos”, tuvieron una disminución del 3.7%, contrastado con las cifras que obtuvieron el mes de julio del 2023.

Y esto es natural, pues como les dije han anunciado durante todo el primer semestre nuevas rutas y en algunos casos el regreso de algunas rutas que por el tema de la pandemia de Covid-19 se habían cancelado; ejemplos tenemos varios: como el vuelo a Seúl que de nueva cuenta regresó, y con lo que los pasajeros están muy contentos.

De hecho yo tengo una amiga que no está dentro del mundo aeronáutico y que acaba de irse precisamente de vacaciones a Corea con toda su familia, porque estaba esperando el regreso de esa ruta. Aunque para ser exactos, este vuelo todavía no se contabiliza en las estadísticas de julio, porque apenas arrancó en agosto, pero lo quería poner de ejemplo.

Ahora, para entender cómo funciona la aviación, diré que esta disminución de pasajeros nacionales tiene toda la razón de ser, pues se requiere que los equipos cubran estas nuevas rutas y frecuencias internacionales, lo que hace que de manera natural haya una disminución en los vuelos nacionales, porque no hay aviones suficientes. Coloquialmente, hay que irlos “campechaneando”.

Esto es un trabajo de planeación y proyecciones muy complejo a cargo de quienes manejan el área de operaciones de la aerolínea, pues tienen que coordinar las tripulaciones, los equipos y las rutas para poder hacer “malabares” y sacar la operación.

Parece sencillo pero no lo es; se requiere de una extraordinaria coordinación. A mí me queda muy claro que al aumentar frecuencias a Europa, claramente habrá un crecimiento importante en pasajeros internacionales, pero en consecuencia tendrán un pequeño detrimento en los vuelos nacionales.

Ahora bien, la oferta de asientos tuvo un crecimiento del 6.9% en total. Si desglosamos, en vuelos nacionales tuvo una disminución del 1.0%, mientras que en el mercado internacional este crecimiento fue del 11.1%. Esto es conocido como los ASK (Available Seat Kilometers), esto es la oferta de asiento esté ocupado o no, que se multiplica por la distancia de la ruta.

El siguiente parámetro se conoce como RPK (Revenue Passenger Kilometers). Aquí la diferencia es que es que se calcula con base en el número de pasajeros que sí pagaron por ser transportados por la distancia recorrida; en este caso su incremento fue del 7.9% en comparación a julio del año pasado. Ahora desglosado en el pasaje internacional, este aumento fue del 11.6%, mientras que con el pasaje nacional su crecimiento fue del 0.7%.

Lo que nos indican todas estas cifras es que el factor de ocupación durante el pasado mes de julio fue del 91.0%. Y debo decir que es un factor altísimo; lo que significa que después de salir del capítulo 11, la salud de Aeroméxico está más que excelente.