En varios artículos publicados en SDPnoticias, que son muy fáciles de encontrar en buscadores de internet, he destacado el tratamiento eficaz con ácido cítrico para varias enfermedades, incluyendo cáncer, que es la enfermedad con mayor éxito de curación, Parkinson, esclerosis múltiple, vitiligo, artritis reumatoide, migraña, epilepsia, y como inmunoestimulante para tratar la infección por coronavirus.

En algunos de esos artículos también he comentado la efectividad del ácido cítrico para tratar la diabetes mellitus, por su mismo efecto estabilizador del metabolismo a nivel mitocondrial, y éste hecho ya estaba publicado científicamente en la revista “International Journal of Scientific Research” en el volumen 5, número 9, de Septiembre del 2016; pero ahora lo hago más patentemente por la experiencia muy positiva que hemos tenido al tratar a varias personas con diabetes mellitus tipo 2 o no insulino-dependientes con ácido cítrico, con los mismos resultados positivos descritos en ese artículo del 2016, corroborando así el método científico de Claude Bernard, y que ahora lo estamos comercializando en sociedad de manera formal y con altísimos estándares de calidad con la marca: citreacivid, en respuesta a la competencia desleal que han realizado varias empresas al vender cientos de tratamientos con ácido cítrico sin mencionar que éste es el que actúa en beneficio de las enfermedades mencionadas en el primer párrafo del presente ensayo, incluyendo Immunocal, té Flor-essence, factor de transferencia, Gasdem B, Biotiquin, cápsulas Usana y muchos más.

Pero ahora, que muy desafortunadamente falleció el Gobernador de Puebla: Miguel Barbosa Huerta, presumiblemente por complicaciones de diabetes mellitus, y al reconocer que los pacientes que se curan de las enfermedades mencionadas, incluyendo, obviamente, cáncer, y también diabetes mellitus, al tomar ácido cítrico, o cualquiera de los productos que lo contienen, no lo comentan ni lo difunden, incluyendo a empresarios influyentes de México que apoyan a la 4T, sentí que era mi obligación publicar ésta información.

Además, sabiendo que el ácido cítrico es efectivo para tratar ta diabetes mellitus tipo 2 o no insulino-dependiente en base a la evidencia vertida, también seguramente el ácido cítrico sería efectivo para tratar la diabetes mellitus tipo 1 o insulino-dependiente como tratamiento adyuvante por ahora.

Alberto Halabe en Twitter: @cancercuretop2