No hay duda de Claudia Sheinbaum supera hoy ampliamente a Xóchitl Gálvez en las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Así lo indican todos los sondeos de opinión. Metrics MX coloca a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México con 30 puntos de ventaja sobre la hidalguense, mientras que otras casas encuestadoras estiman alrededor del 20 por ciento. En todo caso, todas con dos dígitos.

AMLO y sus simpatizantes utilizan estas encuestas como instrumento de propaganda en favor de Sheinbaum. Bajo el eslogan explícito o implícito de que “Claudia ya ha ganado y no hay nada que la oposición conservadora pueda hacer” los propagandistas de la morenista buscan hacer penetrar el mensaje de que Xóchitl está perdida, y de que la elección está cantada.

Nada más lejano a la realidad. Cualquier analista mínimamente versado en política conoce que las elecciones en tiempos recientes han dado sorpresas. En primerísimo lugar, hoy estamos a diez meses de la elección. Huelga señalar que es una eternidad en política. Y en segundo lugar – y quizá tan importante- el hecho principal: los mexicanos no conocen a Xóchitl Gálvez.

¡No hay duda de que los mexicanos conocen mejor a Claudia que a Xóchitl! Sheinbaum fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo que le brindó, en tanto que alcalde de la capital del país, una posición envidiable para cualquier político para que su imagen fuese conocida. El propio Gerardo Fernández Noroña, quien no se caracteriza por guardarse sus opiniones, señaló que él mismo, a pesar de sus estridencias, sufría de una situación de desequilibrio mediático frente a la poderosa Claudia y al canciller Ebrard.

En adición a su cargo como principal funcionaria de la Ciudad, Claudia gozó -y goza aún- de todo el respaldo del presidente AMLO, que la ha promocionado en las mañaneras y en el discurso. Y como ingrediente extra a la receta, los gobernadores de las 23 entidades federativa gobernadas por Morena han respaldado públicamente a la ex jefa de gobierno.

Xóchitl, por su parte, desde su escaño como senadora, apenas era conocida hace más de tres meses. Como panista “renegada”, entiéndase, que no abraza completamente los principios ideológicos del partido que representa, quedó, hasta hace poco tiempo, relegada de los círculos cupulares del partido. Ello la condenó a un desconocimiento cuasi generalizado de parte de la mayoría de los mexicanos.

Por tanto, seamos claros. Sí, Claudia lleva la delantera. No hay duda. Pero la razón de esta pre “goleada” no es el carisma de Sheinbaum ni porque los mexicanos se identifiquen con ella, sino porque se cuelga de la sotana de AMLO y del aparato del Estado, y también, porque los mexicanos no saben quien es Xóchitl. Nadie vota por quien no conoce.