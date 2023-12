2023, año de mujeres

La primera noticia relevante del año que termina —cito a La Jornada— fue la elección de Norma Lucía Piña Hernández , “primera mujer en presidir la SCJN , en 200 años de existencia”.

, “primera mujer en presidir la , en 200 años de existencia”. La noticia más importante de 2023, por mucho: el triunfo de Claudia Sheinbaum en las encuestas de Morena , lo que todos y todas en nuestro país sabemos fue la verdadera elección presidencial. Es decir, al haber derrotado contundentemente a Marcelo Ebrard en el proceso interno del partido de izquierda la licenciada en física y doctora en energía aseguró el título de primera presidenta en la historia México .

en las encuestas de , lo que todos y todas en nuestro país sabemos fue la verdadera elección presidencial. Es decir, al haber derrotado contundentemente a en el proceso interno del partido de izquierda la licenciada en física y doctora en energía aseguró el título de . El pasado mes de septiembre Guadalupe Taddei Zavala fue nombrada nueva consejera presidenta del INE , que desde su fundación había estado dominado por machitos.

fue nombrada nueva consejera presidenta del , que desde su fundación había estado dominado por machitos. Delfina Gómez ganó la elección estatal más importante de 2023, lo que le convirtió en gobernadora de la entidad federativa más grandes del país, el Estado de México.

ganó la elección estatal más importante de 2023, lo que le convirtió en gobernadora de la entidad federativa más grandes del país, el Estado de México. La inflación, que amenazó a la economía mexicana y aun a las mayores economías del mundo, en nuestra nación está bajo control gracias a muchos factores, pero en especial al trabajo de tres mujeres que son mayoría en el Banco de México, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y las subgobernadoras Irene Espinosa Cantellano y Galia Borja Gómez .

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso como su nueva presidenta.

Este año se convirtió en nueva ministra la Suprema Corte de Justicia de la Nación otra mujer, Lenia Batres , que se sumará a las ministras Norma Piña, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat . Serán cinco mujeres de once integrales del máximo tribunal mexicano, un hecho histórico. Ojalá la presidenta Sheinbaum proponga solo a féminas cuando en 2024 se retire Luis María Aguilar Morales.

(Una queja que deberá atender la presidenta de la SCJN. No es de buen gusto que en la página de internet de la institución todavía no aparezca la ministra Batres en la segunda sala, donde sigue estado Loretta Ortiz, quien desde hace rato trabaja en la primera sala. Si al renunciado Arturo Zaldívar lo borraron de la lista de ministros y ministras, algo que los operadores de la web judicial hicieron con facilidad, pudieron ya haber incluido a doña Lenia. La corte suprema ha hecho un extraordinario trabajo, ojalá no lo manchen faltas menores que podrían ser interpretadas indebidamente por más de la mitad de la población, la que apoya a la 4T, por ejemplo emparentando la ausencia de Batres en la web del poder judicial con la campaña, en algunos espacios periodísticos muy ruin, contra la nueva ministra, a la que inclusive se le ha insultado por llamarse como se llama).

La oposición, motivada por el éxito de Claudia Sheinbaum en las encuestas, decidió que una mujer, Xóchitl Gálvez , debía encabezar a la alianza PRI, PAN, PRD en las presidenciales de 2024.

, debía encabezar a la alianza PRI, PAN, PRD en las presidenciales de 2024. El pasado junio otra mujer llegó a la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde . Se le cuestionó muy fuertemente por ser mujer, y por ser muy joven, pero ella se ha sostenido en el cargo y ha crecido como funcionaria y política. Será de las figuras a seguir en 2024.

. Se le cuestionó muy fuertemente por ser mujer, y por ser muy joven, pero ella se ha sostenido en el cargo y ha crecido como funcionaria y política. Será de las figuras a seguir en 2024. Además, de Luisa María, otras cuatro mujeres merecen mención honorífica por su desempeño en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador —superan en la calidad de su trabajo a sus compañeros hombres—, Leticia Ramírez Amaya , secretaria de Educación; Raquel Buenrostro Sánchez , secretaria de Economía; Rosa Icela Rodríguez , secretaria de Seguridad; Alicia Bárcena Ibarra , secretaria de Relaciones Exteriores —esta ha puesto orden en el tiradero que el grillo excanciller Ebrard dejó—.

, secretaria de Educación; , secretaria de Economía; , secretaria de Seguridad; , secretaria de Relaciones Exteriores —esta ha puesto orden en el tiradero que el grillo excanciller Ebrard dejó—. Terminó 2023 con Clara Brugada como líder en las encuestas relacionadas con la elección para jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México.

como líder en las encuestas relacionadas con la elección para jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México. En Jalisco, Claudia Delgadillo , de Morena, ha crecido tanto que empieza a convencer de que puede lograr lo que se consideraba imposible: derrotar a Movimiento Ciudadano en las elecciones de gobernador o gobernadora.

, de Morena, ha crecido tanto que empieza a convencer de que puede lograr lo que se consideraba imposible: derrotar a Movimiento Ciudadano en las elecciones de gobernador o gobernadora. Lilly Téllez , por fortuna, regresó a lo suyo, el periodismo. Seguirá casi seguramente en el Senado. Ojalá en su segundo sexenio en la llamada cámara alta aplique solo criterios periodísticos, no políticos ni ideológicos, cuando debata con la izquierda.