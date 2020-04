Pide FDA retirar Zantac, medicamento usado para acidez estomacal

El medicamento podría contener un contaminante cancerígeno, de acuerdo a la FDA.

México.- La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos pidió que se retire del mercado de ese país, de manera inmediata, todo lote del producto Zantac, que contiene ranitidina y se usa para la acidez estomacal.

La FDA, por sus siglas en inglés, advirtió que los medicamentos referidos contienen un contaminante llamado N-nitrosodimetilamina, o NDMA, que puede provocar cáncer y está siendo investigado desde 2019, en medicamentos con ranitidina.

Según la autoridad, los niveles del contaminante aumentan con el tiempo en las medicinas para la acidez estomacal, y pueden ser riesgosos para la población si éstas se almacenan en temperaturas altas.

"No observamos niveles inaceptables de NDMA en muchas de las muestras que probamos. Pero dado que no sabemos cómo ni por cuánto tiempo podría haberse almacenado el producto, decidimos que no debería estar disponible para los consumidores y pacientes a menos que se pueda garantizar su calidad" Janet Woodcock. Directora del Centro de Evaluación de la FDA

Además del retiro de los medicamentos referidos se enviarán cartas a los fabricantes de ranitidina para retirar los productos del mercado. Por la pandemia de coronavirus, los fármacos no deben ser llevados a un sitio de devolución, sino eliminados por las mismas compañías de acuerdo a estipulaciones de la administración.

También se aconsejó a consumidores que dejen de tomar tabletas o medicamentos líquidos con ranitidina.