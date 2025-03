¿Te propusiste viajar más este año? Viva Aerobus está ofreciendo vuelos nacionales a precios muy bajos para que puedas viajar de marzo a mayo 2025; te decimos los precios y las rutas.

Viva Aerobus se caracteriza por ser una aerolínea que ofrece vuelos nacionales e internacionales a bajo costo en México, aunque el precio no incluya servicios adicionales como equipaje.

Esta aerolínea opera en más de 169 rutas que conectan más de 50 destinos en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, y ahora está ofreciendo vuelos baratos.

Viva Aerobus, vuelos baratos (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Viva Aerobus vuelos baratos: Estos son los precios para viajar de marzo a mayo 2025

Viva Aerobus ofrece vuelos baratos como parte de su promoción “Es tu señal para viajar”, en donde podrás adquirir vuelos desde 14 pesos o 483 Puntos Doters + TUA desde 504.52 pesos.

De acuerdo con la información, estas promociones de Viva Aerobus aplican en un vuelo sencillo con tarifa zero y se deben adquirir en el sitio oficial antes del 16 de marzo de 2025.

Cabe mencionar que estos vuelos baratos de Viva Aerobus incluyen solo un artículo personal que quepa debajo del asiento de enfrente y que no exceda las dimensiones acordadas, estos pueden ser:

Bolso

Maletín

Pañalera

Porta vestido o traje

Mochila pequeña

Viva Aerobus vuelos baratos: (Captura de pantalla)

Viva Aerobus vuelos baratos: Estas son las rutas para viajar con la aerolínea

Viva Aerobus está ofreciendo vuelos baratos desde varios puntos de México y según el punto de salida y el destino, los precios pueden variar; aquí te decimos cuáles son las rutas.

Cancún hacia Tijuana, Veracruz y Tuxtla Gutiérrez

Ciudad de México (AICM) hacia Puerto Escondido

Ciudad de México (AIFA) hacia Puerto Escondido

Ciudad Juárez hacia Guadalajara

Culiacán hacia Tijuana

Guadalajara hacia Ciudad Juárez, Mexicali, Monterrey, Puebla, Puerto Vallarta, Torreón y Veracruz

Hermosillo hacia Guadalajara y Monterrey

Los Cabos hacia Guadalajara

Mexicali hacia Guadalajara

Monterrey hacia Guadalajara y Mazatlán

Puebla hacia Cancún y Guadalajara

Puerto Escondido hacia Ciudad de México (AIFA)

Tijuana hacia Ciudad de México (AIFA y AICM), Culiacán y León, Bajío

Veracruz hacia Guadalajara

Estas tarifas no son reembolsables y no se permiten cambios o devoluciones; todos los precios puedes consultarlos en la página oficial, pero cabe mencionar que no contemplan servicios extra como selección de asiento, equipaje y alimentos.