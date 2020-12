La empresa informó que reducirá a la mitad la producción de dosis que tenía prevista para este año.

México. - Debido a problemas detectados en la puesta a punto de la cadena de suministro , la empresa farmacéutica Pfizer informó este jueves 3 de diciembre, que recortó a la mitad, el número de dosis de la vacuna contra el Covid-19 que produciría para lo que resta de este año.

Inicialmente, Pfizer había presupuestado la distribución de 100 millones de dosis de su vacuna, sin embargo por los inconvenientes registrados, ahora se compromete a producir únicamente 50 millones para el final de este 2020.

Pese a lo anterior, añadió la compañía, sus proyecciones para producir más de mil millones de dosis durante el año que viene siguen en pie, cuando se espera que comience su aplicación en toda la población del mundo.

Sobre lo ocurrido, un directivo de Pfizer declaró al diario estadounidense, The Wall Street Journal, que se ha generado un retraso, ya que los primeros lotes de las materias primas para la elaboración del medicamento no cumplieron con los estándares de producción, y aun cuando se ha llegado a una solución, ya no hay tiempo para alcanzar las 100 millones de dosis.

De acuerdo con lo indicado, la vacuna contra el coronavirus requiere de materias primas que provienen de Estados Unidos y Europa , sin embargo desde noviembre pasado, se complicó el alcanzar la escala necesaria para la producción masiva.

Pese a las inconvenientes, un vocero de Pfizer destacó que el ritmo en el cual se ha conducido la investigación y el desarrollo de la vacuna no tiene precedentes, pues a solo 10 meses de empezar los trabajos, se comenzó con la etapa de ensayos sobre la respuesta del fármaco.

Asimismo, durante ese periodo se ha dado inicio a la puesta en marcha de una gran operación para su fabricación y distribución en todo el mundo, algo que regularmente tarda al menos una década.

Cabe destacar que los ensayos de la vacuna en los que han participado 44 mil personas en todo el mundo, han demostrado que cuanta con un nivel de eficacia del 95 por ciento.