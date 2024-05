De acuerdo con el Banco de México (Banxico), solo 5 de cada 10 mexicanos revisa si sus billetes son auténticos, ¿tú sí lo checas?

Desgraciadamente, nunca podemos saber si nos tocará un billete falso o uno auténtico, por lo que siempre es necesario revisar la autenticidad de todo el dinero que llegue a nuestras manos.

No obstante, 5 de cada 10 (es decir, la mitad) de las y los mexicanos, no revisa si sus billetes son auténticos, por lo que, si eres de los que no lo checan, podrías tener un billete falso en tu cartera.

Solo 5 de cada 10 mexicanos revisa si sus billetes son auténticos

Durante el primer trimestre del 2024 (enero-febrero-marzo), el Banco de México retuvo 35 mil 927 billetes falsos de 500 pesos, los cuales son los favoritos por los falsificadores.

Y es que, según la institución, el 54% de todos los billetes falsos que han identificado corresponden a billetes de 500 pesos.

Pese a esto, es aún más preocupante que 5 de cada 10 mexicanos no revisa si sus billetes son auténticos, por lo que podrían tener uno falso en su cartera sin siquiera saberlo.

Estos datos surgen de la encuesta trimestral de la Dirección General de Administración del Banco de México, en donde se indica que solo el 51.9% de los mexicanos sí checa si sus billetes son auténticos.

Los billetes de 500 pesos son los favoritos de los falsificadores (Unsplash)

¿Tú sí lo checas? Así puedes revisar si tus billetes son auténticos

Para verificar la autenticidad de los billetes, el Banco de México recomienda conocer cuáles son los elementos de seguridad que poseen y cómo reconocerlos por medio de la vista y el tacto.

Para ello, es necesario seguir algunos sencillos pasos que te permitirán revisar un billete en tan solo segundos:

TOCAR la superficie del billete y sentir la textura y los relieves sensibles al tacto MIRAR el billete a contraluz e identificar el registro perfecto, la marca de agua, el hilo microimpreso, el hilo de seguridad, la ventana transparente, el folio creciente, los folios y el número oculto GIRAR el billete y ver el elemento que cambia de color, el hilo 3D, el hilo dinámico y la denominación multicolor

En caso de que tengas un lente de aumento, el Banco de México indica que podrás identificar los textos microimpresos y los fondos lineales, así como la fluorescencia bajo la luz ultravioleta.