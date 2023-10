La famosa tienda de juguetes Toys R Us ya está en México y este viernes 27 de octubre fue inaugurada su primera tienda en la Ciudad de México (CDMX).

Durante la inauguración de la primera tienda en el país, directivos de Toys R Us México aseguraron que su objetivo es sumar al menos 10 tiendas en los próximos cinco años y convertirse en un referente de juguetería.

Jorge Sota, director de operaciones y retail softline de boutique, indicó que para 2024, Toys R Us tiene planeado abrir una sucursal durante el primer semestre y otra en el segundo semestre del año. En tanto, su e-commerce ya también está disponible en México.

¿En dónde se encuentra la primera tienda de Toys R U México en CDMX?

La primera juguetería de Toys R Us México se encuentra en la plaza Galerías Insurgentes, ubicado sobre Parroquia 194, de la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.

De la mano con el Puerto de Liverpool, a la juguetería llegarán productos de 20 proveedores de diversas reconocidas marcas como Mattel y Hasbro. México se convirtió en el país 31 con presencia de Toys R Us.

Desde la popular compañía de origen estadounidense consideran que Toys R Us no es una juguetería “normal”. Alejandro Gómez, comprador senior de Toys R Us, confió en que cuentan con un gran diferenciador que le hará ganar la preferencia de niños, papás y coleccionistas.

Destacó que la experiencia de compra de los clientes será enriquecedora al ser un un espacio interactivo y divertido; no solamente para los niños, sino para toda la familia. Así como contar con distintas actividades todos los días.

Toys R Us México también cuenta con espacios donde los niños podrán jugar y probar los artículos que están en los anaqueles; además de un espacio donde los adultos podrán beber café o comprar palomitas.

Toys R Us llega a México de cara al Buen Fin 2023 y Día de Reyes 2024

De acuerdo con los directivos, Toys R Us México abrió sus puertas a finales de octubre por la atractiva temporada que viene para el sector, desde El Buen Fin 2023 hasta el Día de Reyes 2024 y empezar a ganarse al mercado mexicano.

Uno de los primeros objetivos de la juguetería es que todos sus clientes puedan encontrar todo lo que están buscando y que no estén dando vueltas, porque ya se agotó en algún lugar.

La juguetería también planea invertir más en el sector de artes y manualidades que refieren no está tan explotado en México.