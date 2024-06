Con el alza en los precios derivado de la inflación, hoy en día hacer la despensa con mil pesos parece una misión imposible; sin embargo, una usuaria de TikTok demostró que sí se puede, lo que le valió duras críticas por los productos que eligió.

En TikTok, una usuaria compartió un video de cómo hizo su despensa ―que constó principalmente de productos de la canasta básica― con tan sólo mil pesos.

De acuerdo con la usuaria para ese día se fijó el presupuesto de mil pesos mexicanos y aclaró que sólo se concentraría en productos económicos de la marca Bodega Aurrera y otras similares.

¿Qué productos compró la usuaria de TikTok para hacer la despensa con mil pesos?

Los 31 productos que la usuaria de TikTok agregó a su despensa para dar un total de mil 10 pesos son:

Carpeta de 12 huevos blancos marca Aurrera

Aceite de 800 ml marca Aurrera

Bolsa de 1 kg de sal marca Great Value

4 bolsas de sopa en pasta marca Aurrera

Caja de cereal ‘Azucaradas’ marca Great Value

Bolsa de un kg de azúcar estándar marca Aurrera

Frasco de café del 100 g marca Aurrera

1 Kg de frijol negro marca Aurrera

1 Kg de frijol pinto marca Aurrera

1 Kg de arroz marca Aurrera

2 latas de sardinas de 425 g marca Aurrera

5 latas de atún pequeñas marca Aurrera

Caja de un litro de producto lácteo Nutrileche

Bolsa de 900 g de detergente marca Aurrera

Paquete de cuatro rollos de papel sanitario marca Fancy

2 jabones para baño marca Aurrera

900 g de chayote

Malla pequeña de Aguacate

Malla de 1 kg de cebolla

1 Kg de jitomate

1 Kg de papa

Paquete de pierna

Paquete de muslo

Paquete de carne molida de res

Paquete de chicharrón prensado

Paquete de chuleta

Paquete de tortitas de papa

Bolsa de manzana

1 Kg de zanahoria

Pan de caja grande de marca Bimbo

Gel antibacterial

Critican a usuaria de TikTok por su despensa de mil pesos y por comprar ‘Nutrileche’

En la publicación de TikTok, usuarios reaccionaron a la despensa de mil pesos que la usuaria mostró en su video.

Algunos destacaron los bajos precios de algunos productos como la sal en 3.50 pesos por kilo, así como sus dudas respecto a la calidad de la marca Aurrera.

Sin embargo, un fragmento del video también fue compartido en la red social X y las críticas no se hicieron esperar, donde los usuarios se centraron en destacar “la ínfima calidad de los productos” que la usuaria compró en su despensa con énfasis en el producto lácteo ‘Nutrileche’ por no ser leche entera, agregando además críticas contra la 4T.

“Que raro, aquí en Twiter me dicen que con $1000 pesos no alcanza para nada, q con eso comes 1 día nadamas Ah es que les da vergüenza ir Bodega Aurrera o a Mi tienda”, expresó un usuario al compartir un fragmento del video de la despensa de mil pesos.

“Aparte de la ínfima calidad de productos que adquiriste… ¿cuantos días te va a durar esa despensa antes de tener que comprar de nuevo? Nutrileche jajajajaja vamos a la chingada”, fue una de las críticas al video.

Otro usuario también criticó la calidad de la leche y la carne que integró a la despensa: “Yo siempre aspiro a que mis hijos beban Leche real, no la imitación de Nutrileche, no carne a granel de ínfima calidad. Pero la izquierda de mierda así nos quiere a todos conformandonos con puro mugrero”.

“Este wey sólo demuestra aún más el punto que cree está refutando. Esta familia tiene un súper pero para nada tienen una dieta adecuada en nutrientes y calidad: La Nutrileche NO es leche. Ese atún seguro tiene muchísima soya. La carne molida es 70/30. Las Azucaradas”, remató uno más.