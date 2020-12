Con esto los contribuyentes podrán verificar la procedencia de sus facturas y saber si fueron emitidas por "factureras".

México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó el servicio de verificación de facturas desde el 18 de diciembre de 2020.

En un comunicado el SAT explicó que con la herramienta actualizada los contribuyentes podrán verificar la procedencia de sus facturas, para saber si su proveedor no se encuentra publicado como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, o “factureras”.

El propósito de esta actualización, añadió el SAT, es reducir la evasión fiscal. Además, la dependencia recordó que las facturas simuladas no amparan operaciones reales, por lo que quedan sin efectos fiscales.

Incluso, en algunos casos son usadas para la compra venta de bienes y también como recibos de nómina. Por ende la importancia de verificarlas con el servicio, para las denuncias.

¿Qué son las empresas factureras?

Las empresas factureras son aquellas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones que no existen. Su propósito es pagar menos impuestos o lavar dinero.

Sus comprobantes amparan actividades inexistentes para los que la empresa emisora no cuenta con infraestructura o personal para realizar la actividad. De esta forma pueden disminuir utilidades y pagar menos impuestos.

"Nosotros hemos encontrado diferentes empresas factureras. Algunas que simplemente se dedican a aumentar falsamente los gastos con servicios o bienes inexistentes, pero muchas veces estas empresas vinculadas con las dos actividades. O sea no solamente inventan facturas de gastos falsos, sino también llevan facturas para encubrir ilícitos" Raquel Buenrostro. Jefa del Servicio de Administración Tributaria

La empresa facturera no paga impuestos, es difícil de ser localizada y no tiene empleados. Al llegar a sus ubicaciones declaradas se encuentran baldíos, casas ajenas al negocio o la dirección no existe. Estas son también empresas fantasma.