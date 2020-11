El empresario publicó un artículo de opinión en el cual expuso su opinión sobre los modelos socialistas.

México. - El empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, aseguró que el socialismo es un sistema que siempre ha fracasado, debido a que el modelo, lleva el “colapso” en su propio diseño.

Así lo sentencia el presidente de Grupo Salinas en su columna de este jueves 26 de octubre, en la cual expone que opiniones de partidarios del socialismo como “ahora sí la cosa será distinta”, el “socialismo es humanitario”, “ socialismo con rostro humano ” o un “socialismo del Siglo XXI”, también han fracasado de manera rotunda.

Al señalar que recientemente leyó el libro Socialism: The Failed Idea That Never Dies, el empresario señaló que la respuesta al por qué el sistema en cuestión no se ha extinguido a pesar de fracasar continuamente, es que quienes apoyan dicha ideología siempre logra apartarse de la vista pública, de cada experiencia fallida por construir un estado socialista.

Tras citar los casos de gobiernos socialistas que llegaron a su fin como la Unión Soviética, Camboya, Cuba y Corea del Norte, Ricardo Salinas Pliego apuntó que varios políticos han buscado “seducir” a la población con el concepto de igualdad, pero dijo, el costo de ello siempre es “ el colapso económico y la esclavitud”.

Pese a sus aseveraciones, refirió que no se ha aprendido “la lección”, toda vez que los atentados en “contra de las libertades individuales”, afirmó, se siguen presentado en diferentes partes del mundo.

“En las últimas dos décadas hemos visto cómo, en diversas regiones, resurgen los gobiernos autoritarios que amenazan nuestras libertades bajo el rostro de un “socialismo amable”, realmente un neocomunismo, que pervierte la democracia” Ricardo Salinas Pliego

Socialismo siempre genera miseria y provoca emigración masiva, afirma

Sin embargo reiteró que en todos los casos, el resultado es el fracaso, pues los gobiernos que se conducen bajo dicho modelo, terminan aplicando medidas de “censura, autoritarismo, represión” y se genera un “descontento generalizado, escasez, miseria y emigración masiva”.

En otra parte de su artículo, el propietario de Tv Azteca indica que el modelo socialista, no empodera a la clase trabajadora, sino que por el contrario, la despoja de su “dignidad” debido a que concentra el poder en un élite de la que explica, no fue elegida por la población.

“Conlleva una gran restricción de libertades —especialmente de movimiento— ya que no se puede planear una economía cuando los factores de producción tienen la capacidad de moverse a voluntad. Por razones como ésta, la Unión Soviética y China introdujeron un sistema interno de pasaportes” Ricardo Salinas Pliego

Por otro lado, aseguró que el neocomunismo, impulsa ideales “distorsionados” de “ hermandad caritativa ” y lo que él llamo como “pobrismo cristiano”, es decir “la triste exaltación de la pobreza como un ideal”