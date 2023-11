¡Que no se te olvide! 🚨



Si recibes mensajes o llamadas donde te digan que ganaste algún premio de un sorteo en el que no participaste, ¡Reportalo! 🚫



Recuerda que nosotros no solicitamos tu información cuando compras tus boletos o cachitos.#SiJuegasGanaMéxico pic.twitter.com/9z9DlM9ZQJ