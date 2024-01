El litro de gasolina en México costaría 35 pesos si no se hubiera rescatado a Pemex, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la mañana de este 4 de enero de 2024.

Al iniciar su conferencia mañanera de este jueves, AMLO aprovechó el contexto de lo que dijo es una campaña inventada para hacer creer que hay un gasolinazo este inicio de 2024, con costos de casi 30 pesos por litro.

AMLO invitó a Octavio Romero Oropeza para hacer una presentación a fin de demostrar que hay un rescate en Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Se ha rescatado Pemex... Si no hubiésemos llegado y si no estuviese aplicado la política que se está llevando a cabo entonces sí, no costaría, como se difundió a finales y a principios de este año, el litro de gasolina, a 28, 29 pesos. Ya ven como echaron a andar toda una campaña... un gasolinazo, así como lo hacían ellos. No solo 28, 29, a lo mejor costaría 35 (pesos el litro) y sin duda estaríamos importando, comprando petróleo crudo”

AMLO