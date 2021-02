Petróleos Mexicanos (Pemex) logra utilidad neta por más de 124 mmdp en cuarto trimestre de 2020

Pemex reportó que incrementó su producción petrolera.

México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) logró en el cuarto trimestre del año 2020 una utilidad neta de 124 mil 210 millones de pesos .

Ello significa un segundo trimestre consecutivo en el que Pemex logró una utilidad neta, situación que no sucedía hace más de cuatro años.

Pemex reporta reducción de costos en extracción de petróleo

Dicho informe entregado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reporta una reducción considerable en los costos de extracción de petróleo que pasó de 14.06 dólares por barril en el año 2019 a 11.15 dólares por barril para el año 2020, es decir una reducción de 20.7 por ciento.

La paraestatal atribuye ese logro a las prácticas de transparencia y erradicación de la corrupción , ya que se lograron ahorros por casi 40 mil 540 millones de pesos en términos de precios y tarifas de bienes y servicios contratados en los rubros de exploración y producción.

Petróleos Mexicanos reporta incremento en producción petrolera

Otro de los logros reportados por parte de Pemex es el registro de un millón 705 mil barriles diarios en promedio al año en 2020, lo que significó un a umento de cuatro mil barriles diarios en comparación con el promedio anual de 2019.

Sin cambiar la metodología para reportar cifras de producción de petróleo, con los datos recientes se termina un período de 15 años de caídas constantes en la producción petrolera de México.

No obstante, se proyecta que la producción anual promedio habría sido de un millón 732 mil barriles diarios si México no se hubiera adherido al Acuerdo OPEP Plus que redujo su producción en 100 mil barriles diarios a partir del mes de mayo de 2020 que permaneció en junio y se amplió hasta julio, lo que representó una reducción de nueve millones 200 mil barriles de petróleo.

Parte de lo que dio números positivos fue la incorporación de 146.5 mil barriles de petróleo diarios de producción que provinieron de campos nuevos y que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

Pemex también tuvo por segundo año consecutivo un crecimiento en las reservas 1p de acuerdo con cifras preliminares al pasar 7.2 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente al inicio del año 2020 a 7.4 mil millones de barriles al inicio de 2021.

Cabe recordar que Pemex entregó al Gobierno Federal recursos por un total de 598 mil 330 millones de pesos por contribuciones directas e indirectas y suma en los dos primeros años de la actual administración 1 billón 473 mil 409 millones de pesos.