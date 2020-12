Pemex investiga si la empresa vinculada a Felipa Obrador ha prestado servicios entre 2014 y 2020, en conjunto o en apoyo a otras empresas contratistas

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que cancela contratos con Litoral Laboratorios Industriales SA de CV, empresa vinculada a Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente AMLO.

Pemex emitió un comunicado para informar que desde el 4 de diciembre se giraron instrucciones para cancelar todo contrato con Litoral Laboratorios Industriales e investigar si la empresa vinculada a Felipa Obrador ha prestado sus servicios en conjunto o en apoyo a otras empresas contratistas.

Pemex informa que Litoral Laboratorios Industriales se constituyó como empresa el 14 de marzo de 2006 en Ciudad del Carmen, Campeche, pero empezó a ser proveedora de la empresa productiva del Estado hasta el 2013, es decir, no obtuvo ningún contrato en el sexenio de Felipe Calderón.

De acuerdo con el registro de proveedores de Pemex, la empresa Litoral Laboratorios Industriales ha sido contratista desde el año 2013 . En la administración de Enrique Peña Nieto, la empresa asociada a la prima de AMLO obtuvo tres contratos por un monto total de 42 millones 575 mil 780 pesos.

En el comunicado se señala que entre el 2014 y el 2020 “existe la posibilidad” de que Litoral Laboratorios Industriales SA de CV “haya prestado sus servicios en conjunto o en apoyo a otras empresas contratistas”, supuesto que ya investiga Pemex.

Felipa Obrador y Pemex; los contratos que se conocen

Desde el 2018, Litoral Laboratorios Industriales SA de CV ha participado en cuatro licitaciones públicas internacionales y le han sido adjudicados dos contratos “junto con otras empresas”, señala Pemex.

El primer contrato lo obtuvo en conjunto con Marinsa de México y Maren Marine Energy el 25 de abril del 2019.

lo obtuvo en conjunto con Marinsa de México y Maren Marine Energy el 25 de abril del 2019. El segundo contrato lo obtuvo en conjunto con Movilab, Química Apollo, Mensuranda, Laboratorios ABC Química, Investigación-Análisis y Gamatek el 21 de noviembre del 2019.

Sobre las otras dos licitaciones, Pemex detalla que una propuesta de Litoral Laboratorios Industriales SA de CV fue desechada (12 noviembre del 2019), mientras que en la licitación del 22 de octubre del 2019, sí se identificó que en la “Manifestación de Vínculos Particulares” estaba plasmado el nombre de Felipa Obrador, prima del presidente AMLO.

“Lo anterior fue reportado por el Director General de Pemex al presidente de México. La respuesta fue categórica en el sentido de que bajo ninguna circunstancia se permitiera la asignación de contratos a familiar alguno. En atención a la instrucción presidencial, se advirtió verbalmente a la C. Felipa Guadalupe Obrador Olán que no se le adjudicaría el contrato y fue conminada a no continuar interviniendo en las licitaciones de Pemex” Pemex

Pemex señala que a pesar de que se le notificó a Felipa Obrador no continuar participando, Litoral Laboratorios Industriales “también se encontraba participando” en dos licitaciones más. Una de ellas le fue adjudicada el 21 de noviembre del 2019.

Pemex reconoce que sí hubo omisión en los procedimientos en los que no se reportó que el nombre de Felipa Obrador estaba plasmado “como representante, accionista de la empresa o en el escrito ‘Manifestación de Vínculos de los Particulares”. Al respecto, Pemex señala que debió reportarse como “dato sensible” al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso de licitación.

En ese sentido, Pemex reitera que se giraron instrucciones para cancelar cualquier contrato de Litoral Laboratorios Industriales, sea que participe de manera directa o junto a otras empresas.

Además, Pemex anuncia que investigará cómo se llevaron a cabo los concursos en los que participó Felipa Obrador, prima de AMLO, para deslindar responsabilidades y dictaminar consecuencias por haber ignorado las instrucciones del presidente.

Finalmente, Pemex señala que la cancelación de contratos con Litoral Laboratorios Industriales y Felipa Guadalupe Obrador Olán es una muestra que de que la administración pública federal promueve acciones que fomenta la integridad y la ética empresarial. “La población puede estar segura de que no hay ni habrá intención alguna de encubrimiento y sí un claro compromiso contra la impunidad”, concluye.