Una fotografía de una pelea de perros que muestra banners de la marca de cervezas Heineken se ha vuelto viral en la red, lo que ha desatado controversia sobre el apoyo que implícitamente estaba otorgando.

Ante ello, Heineken lanzo un aviso importante a través de su portal aclarando las imágenes que lo relacionan con este tipo de eventos; asegurando que como empresa y como propietario jamás ha apoyado, patrocinado foros, eventos o individuos involucrados en actividades que van en contra de los valores de la empresa.

La fotografía muestra a dos perros pelear dentro de un campo, mientras un camarógrafo filma el evento y la audiencia alienta la pelea entre gritos y a un costado se percibe las banderas de Heineken.

A través de una imagen, Heineken pretende que los usuarios entiendan que es un acto grave y equivocada presentación de nuestra marca y nuestro equipo legal la investigando.

?Dado que este asunto llamó la atención a través de Facebook, se ha llevado a cabo una investigación de la cual se sabe que es un club nocturno en Mongolia, el foro fue anfitrión de una pelea de perros, de la cual no teníamos conocimiento y con la que no estamos involucrados?, informó la empresa.

Heineken agradece en su comunicado de prensa a toda la comunidad virtual por haber denunciado un hecho como este, ya que afecta tanto sus valores como los de Heineken.