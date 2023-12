En redes sociales se ha dado a conocer que existe un Oxxo de Disney en Monterrey, por lo que te decimos cómo llegar y qué venden en esta tienda de conveniencia.

A través de TikTok se dio a conocer que existe un Oxxo de Disney en Monterrey, el cual está celebrando los 100 años de la empresa de entretenimiento.

Y de acuerdo con el video, en este Oxxo de Disney en Monterrey, Nuevo León, está tematizado con varias cosas referentes, además de mercancía.

Pero ¿en qué parte está el Oxxo de Disney en Monterrey, cómo llegar y qué venden? Aquí te decimos.

¿Cómo llegar al Oxxo de Disney en Monterrey?

Como ya se dijo, existe un Oxxo temático de Disney en Monterrey, el cual ya todos los usuarios se mueren por visitar.

Especialmente porque al ser el aniversario de Disney, el Oxxo ha colocado también varios productos para vender.

Pero, aunque se reveló que el Oxxo de Disney está en Monterrey, ¿en qué parte se encuentra?

De acuerdo a la usuaria de TikTok que subió y mostró cómo era el Oxxo de Disney en Monterrey, este se encuentra en el área de Cumbres.

Específicamente, el Oxxo de Disney está antes de llegar a plaza Cumbres, enfrente del Tec de Monterrey y Costco.

¿Qué venden en el Oxxo de Disney en Monterrey?

El Oxxo de Disney en Monterrey se ha vuelto viral en las redes sociales, especialmente porque es uno temático.

Si bien en otras ocasiones varios Oxxos han participado en promociones como de Stranger Things de Netflix o para HBO con The Last of Us, ahora fue el turno de Disney por sus 100 años.

Y de acuerdo al video, en este Oxxo en específico, venden toda una colección de Disney con motivo de sus 100 años.

En el Oxxo de Disney en Monterrey podrás encontrar artículos como:

Vasos coleccionables de Disney

Audífonos de Disney

Juguetes de Disney

Tazas de Disney

Bolsas Tote de Disney

Accesorios para el celular de Disney

Pero además de toda la mercancía que venden en Oxxo de Disney en Monterrey, hay también trivias con respecto a las películas.