José Antonio Fernández Carbajal, director general y presidente del Consejo de Administración de Fomento Económico Mexicano (Femsa), dio a conocer que Oxxo analiza la posibilidad de tramitar una licencia bancaria.

De acuerdo con Fernández Carbajal, esto sería parte de un proyecto que buscaría ampliar los servicios financieros que ya brindan a través de su aplicación Spin by Oxxo .

El ejecutivo de Femsa manifestó que aun se encuentran en la parte de análisis, pues Oxxo buscaría ofrecer también servicios financieros.

Oxxo Banco estaría más cerca que nunca; Femsa buscaría tramitar la licencia bancaria

Este jueves 27 de febrero el corporativo de Femsa reveló que para grupo Oxxo analizan la posibilidad de iniciar los trámites correspondientes para poder obtener una licencia bancaria.

Cabe recordar que Oxxo ya ofrece una tarjeta de débito con Spin by Oxxo , por lo que con esta nueva solicitud podrían ampliar la gama de posibilidades en beneficio de sus clientes.

José Antonio Fernández Carbajal detalló que esta licencia sería para ampliar los servicios financieros de manera digital, por lo que en próximos meses Oxxo Banco sería una realidad.

El director y presidente ejecutivo de Femsa añadió que de manera inicial no ofrecerían servicios crediticios, no obstante, no descartó la posibilidad de buscar un socio para ese tema.

Esto toda vez que Fernández Carbajal reiteró que buscarán ofrecer los servicios financieros con responsabilidad, pues buscan fortalecer la parte del pago digital.

“En el contexto de formar un ecosistema con todos los elementos, desde la perspectiva digital, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos tener la opcionalidad de ofrecer servicios financieros. Para eso, en algún momento de los próximos meses, vamos a solicitar una licencia bancaria... exploraremos la posibilidad de encontrar un socio para la parte crediticia, para asegurarnos de que lo hagamos no solo de la manera más responsable posible, sino de manera responsable y entendiendo que esos servicios financieros son clave para monetizar una estrategia de pago digital”. José Antonio Fernández Carbajal

Tienda Oxxo en México (Especial / Página oficial Oxxo)

Spin by Oxxo logró este crecimiento hasta el momento

José Antonio Fernández Carbajal también compartió las cifras que hasta el momento Femsa ha logrado obtener a través de sus servicios de débito digital Spin by Oxxo.

El directivo compartió que hasta el momento han logrado un crecimiento de 32.8% anual, así como una tasa de crecimiento mensual compuesta que se ubica en 2.4%.

En tanto, los usuarios activos con los que cuenta Spin by Oxxo representan un 65.5% del total de la base de usuarios adquiridos.

Es decir, Spin by Oxxo ha conseguido al momento un crecimiento de 24.9%, una cifra de al menos 8.6 millones.