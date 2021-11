¿Cuáles son las mejores pastas de dientes, según Profeco? La respuesta ha sido dada a conocer en la Revista del Consumidor del mes de noviembre.

La información está basada en un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco, realizado a 33 productos dirigidos a niños.

El análisis detectó marcas de pasta de dientes que presentan una o más infracciones a la normatividad mexicana.

¿Qué evaluó el estudio realizado por la Profeco en las pastas de dientes para niños?

El estudio de la Profeco analizó 30 productos con flúor y tres sin ese elemento, evaluando cinco aspectos principales:

Información comercial : Que el etiquetado cumpla con la normatividad mexicana.

: Que el etiquetado cumpla con la normatividad mexicana. Edulcorante: La cantidad que contenía cada producto

La cantidad que contenía cada producto Contenido neto : Que el producto respete el contenido que indica

: Que el producto respete el contenido que indica pH: Que el contenido de pH marcara entre 4.5 y 10.5

Que el contenido de pH marcara entre 4.5 y 10.5 Flúor: Que la cantidad indicada estuviera acorde con la cantidad real de contenido

Estas son las mejores pastas de dientes para niños mejor calificadas por la Profeco

De acuerdo con el estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las pastas de dientes dirigidas a niños con mejores calificaciones son:

Colgate Batman

Colgate Justice League

Colgate kids

Colgate Mi Villano Favorito

Oral-B KID’S Disney PRINCESS

PRO Disney

Oral-B KID’S Disney Junior (Mimi)

Oral-B Stages Disney PIXAR TOY STORY

Oral-B Stages Disney PRINCESS

Oral-B Stages STAR WARS

Colgate; Oral-B Stages Disney FROZEN

Colgate My First

Estas pastas de dientes para niños fueron bien evaluadas por la Profeco, al cumplir con:

Tener la información necesaria para que el consumidor realice una compra informada

Respetar el contenido neto

Tener un contenido de pH entre 4.5 a 10.5, rango aceptado

Sin embargo, la Profeco destaca que estas pastas de dientes para niños contienen más fluoruro del que indica su etiqueta, elemento que en exceso puede ser dañino.

También, la Profeco señala que todas esas pastas de dientes contienen los edulcorantes sorbitol y sacarina.

¿Qué evaluación de la Profeco obtuvieron las pastas de dientes para niños sin flúor?

En cuanto las tres pastas de dientes para niños que no contienen flúor, el estudio dio su mejor evaluación a Colgate My First, debido a que cumple con:

La información necesaria para el consumidor

El contenido neto

Su contenido de pH está dentro del rango permitido (4.5 a 10.5)

En el caso de la pasta de dientes Green Doctor Organic Kids, la Profeco advierte que contiene bicarbonato, ingrediente que es abrasivo.

Respecto a Babyleaf natural, señala que no demostró las leyendas que aparecen en su empaque, además de que como todas las pastas analizadas, contiene edulcorantes.