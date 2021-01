José Medina fue electo para el bienio 2021-2022 y releva a Gustavo de Hoyos Walter

México.- José Media Mora Icaza se presentó a la toma de compromiso como nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para el bienio 2021-2022.

El empresario mexicano José Media Mora Icaza fue considerado por Coparmex como humanista y recordó sus 25 años de voluntario así como sus inicios desde 1995 en Jalisco. Actualmente se reconoció su compromiso para resolver los problemas que vive México.

En su mensaje inicial como Presidente Nacional de #Coparmex, @JoseMedinaMora agradeció la confianza para servir a México a través de nuestra Confederación. Estamos seguros de que bajo su #LiderazgoHumanista caminaremos juntos hacia una #CoparmexDelFuturo



Abrimos hilo 🧵 pic.twitter.com/njEgifep0h — Coparmex Nacional (@Coparmex) — Coparmex Nacional (@Coparmex) January 13, 2021

Cabe recordar que José Medina Mora fue electo por unanimidad en la Asamblea Ordinaria del 10 de diciembre de 2020 y tomó posesión el 1 de enero de 2021.

En el evento mixto, por las condiciones sanitarias, acompañaron vía remota más de mil 500 legisladores, gobernadores, diplomáticos, representantes de organizaciones internacionales, religiosas, líderes de partidos, entre otros.

Medina Mora Icaza asume luego de la gestión de cinco años de Gustavo de Hoyos Walter , quien le agradeció su paciencia para esperar en 2015 y 2019 y por las representaciones en distintos ámbitos, entre ellos el internacional, desde Estados Unidos hasta Malasia.

José Medina pide a gobierno aplicar medidas sanitarias en espacios públicos

Durante su mensaje, José Medina Mora hizo un llamado a las empresas y trabajadores para que quienes tengan que trabajar de manera remota lo sigan haciendo y quienes se vean en la necesidad de hacerlo de manera presencial tomen las medidas sanitarias para disminuir riesgos.

"Un llamado a las empresas para que aquellas que puedan seguir trabajando de manera remota lo sigan haciendo y los que lo tengan que hacer de manera presencial cuiden todos los protocolos para cuidar la salud de sus colaboradores, por el enorme reto también de cuidar de las empresas" José Medina Mora. Presidente de Coparmex

De la misma manera, el nuevo presidente de Coparmex hizo un llamado a las autoridades para que apliquen y vigilen el cumplimiento de los protocolos sanitarios en el comercio ambulante, tianguis, el transporte y otros espacios públicos .

"Y a las autoridades un llamado para que nos ayuden a esta concientización de los mexicanos, sobre todo en espacios públicos, mercados, el comercio ambulante, estos protocolos de la distancia, el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial. Es momento de unidad" José Medina Mora. Presidente Coparmex

Ante la secretaria de Economía, Tatiana Cluthier, ofreció colaboración de la Coparmex para la creación de empleos y con Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, para el incremento del salario mínimo y lograr la línea de bienestar de los trabajadores, así como la regulación y vigencia de la subcontratación .

Y es que no dejó de lado la crisis que generó la pandemia de coronavirus con más de millón y medio de mexicanos contagiados, así como más de 130 mil muertes.

Tatiana Clouthier promete puente de diálogo y crítica con Coparmex

La secretaria de Economía, Tatiana Cluothier , se comprometió a ser un puente de diálogo y crítica entre el gobierno federal y la Coparmex, en favor de México y dar a conocer los "reclamos sutiles" que se expresaron durante el evento.

"No me cabe la menor duda que vamos a poder seguir tendiendo los puentes, que lo hicimos desde niños... y me encanta cuando dice que podrá señalar y criticar cada vez que se requiera las posturas, circunstancias o las situaciones que no les gusten del gobierno... (es) para lo que nos hemos formado" Tatiana Clouthier. Secretaria de Economía

Dijo conocer a José Medina Mora y a la Coparmex, por lo que resaltó que la nueva dirigencia se caracterizará por impulsar el tema de mujeres, empresas digitales y por el humanismo del nuevo presidente.

En las participaciones de diversos organismos afiliados a Coparmex se resaltó la importancia de la inversión privada en México, participación de las mujeres, creación de empleos para jóvenes tras la crisis por la pandemia y que México sea el mayor beneficiario de la guerra comercial de Estados Unidos y China, sobre todo en cuanto a manufactura.